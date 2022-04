L’univers du jeu culte Myst dans un jeu de mini golf en réalité virtuelle

Myst arrive bientôt dans un jeu de mini golf en réalité virtuelle, l'occasion de (re)plonger dans cet univers si particulier.

Les licences de jeux vidéo existent de bien des manières. Depuis toujours, ou presque, les ayant-droits n’hésitent pas à décliner les franchises, parfois loin de l’industrie du jeu vidéo, parfois toujours dans ce monde, mais dans des univers très différents. Aujourd’hui, c’est une licence bien connue des amateurs de jeux d’énigme, Myst, qui s’apprête à débarquer dans quelque chose de très différent, un jeu de mini golf, en réalité virtuelle qui plus est.

Myst arrive bientôt dans un jeu de mini golf en réalité virtuelle

Myst, le classique jeu de puzzle, écrira bientôt un nouveau chapitre de son histoire, un chapitre très peu conventionnel, si l’on peut dire. Le développeur Cyan Inc. s’est associé à Mighty Coconut pour créer une extension sur le thème de Myst dans le dernier jeu en réalité virtuelle en date de ce dernier, à savoir Walkabout Mini Golf. Le DLC en question sortira cet automne et sera proposé sur Meta Quest, Steam VR “et les plates-formes VR à venir”.

L’occasion de (re)plonger dans cet univers si particulier

Selon Mighty Coconut, cette extension comportera pas moins de 36 trous, 18 pour le parcours facile et 18 pour le parcours difficile. Toujours selon le communiqué, ce DLC proposera une physique très réaliste, avec “des paramètres et objets emblématiques ainsi que l’esprit des énigmes et autres puzzles de la saga Myst”. Vous pourrez faire les parcours Myst en solo ou jusqu’à quatre joueurs pour partir à la recherche des 18 balles perdues, à la chasse au trésor pour récupérer un putter commémoratif.

Myst, qui est sorti pour la première fois en 1993, fut le jeu le plus vendu du XXᵉ siècle. Les joueurs devaient explorer une île, résoudre des puzzles et assembler différentes pièces de l’histoire. Ce fut assurément l’un des jeux les plus influents de tous les temps et son impact se ressent encore aujourd’hui dans des titres modernes comme The Outer Wilds. Bien qu’un remake de Myst soit sorti il n’y a pas si longtemps, c’est une bonne chose de voir Mighty Coconut rendre un tel hommage à son jeu, même sous une forme si inattendue.