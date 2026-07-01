Lumo 2.0 muscle l’IA de Proton sans lâcher l’obsession vie privée

Le chatbot IA de Proton passe en version 2.0 avec analyse d’images, génération visuelle et mémoire persistante, sans lâcher son gros argument, la confidentialité.

En bref Lumo 2.0 gère maintenant les images.

Projects ajoute une mémoire persistante contrôlée.

Proton garde son discours centré confidentialité.

Le pari de Proton est limpide, proposer une IA plus musclée sans demander aux utilisateurs d’oublier la vie privée au vestiaire. Et avec Lumo 2.0, la boîte suisse ne change pas de refrain, elle hausse juste le volume.

Une mise à jour qui élargit enfin le terrain de jeu

La nouveauté la plus visible, c’est l’arrivée des fonctions liées à l’image. Les utilisateurs peuvent désormais envoyer des photos à Lumo pour les faire analyser ou modifier. Même logique pour la génération visuelle, le chatbot peut créer des images à partir d’une demande, comme le font déjà les gros noms du secteur.

Ce n’est pas révolutionnaire dans l’absolu, on est d’accord. Mais pour Lumo, ça change pas mal la donne, parce que le service sort du simple échange texte pour devenir un outil un peu plus complet.

Projects gagne une mémoire, et ce n’est pas un détail

L’autre ajout intéressant touche Projects, le module qui permet d’importer des documents et de travailler avec les autres produits de Proton, notamment l’email et le stockage cloud. Cette partie récupère maintenant une mémoire persistante contrôlée par l’utilisateur.

En gros, Lumo peut se souvenir des préférences d’un utilisateur d’une session à l’autre. Sur un chatbot orienté productivité, ce n’est pas gadget. C’est même le genre de détail qui fait gagner du temps au quotidien, surtout quand on jongle entre plusieurs conversations.

Plus rapide, plus costaud, avec un mode pour les questions dures

Proton affirme aussi avoir sérieusement revu le moteur. La version 2.0 répondrait à la plupart des requêtes jusqu’à 76 % plus vite que la précédente. Et elle ajoute un thinking mode, pensé pour les problèmes plus complexes ou les questions qui demandent davantage de raisonnement.

Andy Yen, fondateur et CEO de Proton, explique que Lumo 2.0 a été reconstruit de fond en comble et que ce mode apporte de nouvelles capacités solides. Son message est simple, les utilisateurs n’ont plus à choisir entre puissance et protections sérieuses sur leurs données. Clairement, c’est la promesse maison.

Le vrai angle Proton reste le même, la confidentialité

Sur l’usage pur, la version publique de Lumo semble jouer dans la même cour que Gemini et ChatGPT. Réponses structurées, niveau de détail comparable, contexte à peu près au même standard. Pas de miracle, pas de retard honteux non plus.

Là où Proton veut faire la différence, c’est sur la confidentialité. L’entreprise met en avant une architecture de chiffrement zero-access, avec des données chiffrées en transit comme au repos, et un accès réservé à l’utilisateur. Elle assure aussi qu’aucun log de session côté serveur n’est conservé, que personne chez Proton ne peut lire les conversations, et que les données clients ne serviront ni à l’entraînement de l’IA ni à des partages avec des tiers.

Lumo 2.0 est disponible tout de suite. Il existe toujours une version publique gratuite, à côté des offres payantes Plus et Professional, qui débloquent davantage de ressources et d’accès. Le vrai test commence maintenant, face à des rivaux déjà bien installés.