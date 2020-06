Ls iPhone 12 Pro et 12 Pro Max pourraient embarquer un écran 120 Hz

L'iPhone 12 fait encore et toujours parler de lui à mesure que sa présentation officielle approche. Les rumeurs s'intensifient. Aujourd'hui, il est question de l'écran de cette nouvelle génération. Le 120 Hz pourrait être de la partie.

Apple devrait lancer pas moins de quatre modèles d’iPhone 12 différents dans les prochains mois. Ceux-ci seront, bien sûr, relativement différents les uns des autres, chacun ayant des caractéristiques pour plaire à un public précis. Le modèle de base, par exemple, pourrait être proposé à 549$ seulement. Pas mal, non ? Mais qu’en est-il des modèles plus haut de gamme ?

L’écran 120 Hz réservé aux iPhone 12 Pro et 12 Pro Max ?

Selon un tweet de Ice Universe, l’un des principaux arguments de vente pourrait être l’écran. En effet, les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max pourraient embarquer des écrans dotés d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le marché du smartphone est aujourd’hui très abouti, plus que mature même, les fabricants tentent alors différentes approches pour tenter de garder leurs appareils le plus intéressant possible. Le taux de rafraîchissement de l’écran est l’une des manières d’y parvenir actuellement.

C’est ce que croit savoir Ice Universe

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’un écran 120 Hz dans l’iPhone 12 mais l’on ne savait alors pas si celui-ci serait disponible sur tous les modèles ou s’il resterait limité à certains. Difficile d’être surpris d’apprendre qu’il serait effectivement limité aux modèles Pro étant donné qu’il s’agit de la même approche d’Apple concernant l’iPad. Toujours est-il que les écrans 120 Hz ne sont pas nouveaux. Ils existent sur le marché depuis quelques années maintenant mais leur adoption dans les smartphones a vraiment décollé depuis l’année dernière. Difficile de savoir si cette nouvelle rumeur est avérée, il faudra attendre l’annonce officielle de la firme de Cupertino pour le savoir. D’ici là, patience.