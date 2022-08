Love, Death + Robots : l’anthologie animée est renouvelée pour une quatrième saison

Netflix commande une saison 4 pour Love, Death + Robots.

Créée par Tim Miller et produite par Blur Studio, Love, Death + Robots est une série d’anthologie couvrant un certain nombre de genres – dont la comédie, la science-fiction et l’horreur – et axée sur les trois éléments de son titre. Les courts métrages proposés proviennent d’équipes créatives du monde entier, avec une narration et une animation variées. A noter que Jennifer Yuh Nelson assure la supervision de la réalisation et la production exécutive avec Joshua Donen, Tim Miller et David Fincher.

La série Love, Death + Robots, dont la première saison a dominé le domaine de la télévision aux Annie Awards 2020, est revenue sur la plateforme de streaming Netflix le 20 mai dernier pour une troisième saison. Les neuf nouveaux épisodes vont de la découverte d’un mal ancien à une apocalypse comique, racontant des histoires courtes et étonnantes de fantasy, d’horreur et de science-fiction.

Love, Death + Robots, une anthologie animée pour les adultes

Le producteur exécutif Tim Miller a expliqué l’attrait de Love, Death + Robots pour le public adulte :

Ce que j’ai ressenti, c’est qu’il n’y avait pas beaucoup d’animation pour adultes en Occident, et surtout pas en Amérique, et surtout pas à des niveaux de budget qui permettaient des images de synthèse vraiment haut de gamme comme ce qui se passait chez Pixar et DreamWorks pour les enfants. Nous avons estimé qu’il était temps de le faire pour les adultes.

L’annonce de la nouvelle saison par Netflix a été faite avec des images flashes de plusieurs couleurs vives, les mots “Volume F*** !” et trois petites images illustrant les trois mots clés qui résument la série (c’est-à-dire un cœur pour l’amour, un X pour la mort, et une petite tête de robot minuscule pour… les robots).