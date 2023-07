Louis Leterrier veut adapter Fortnite au cinéma

Un film Fortnite en live-action est dans les plans du réalisateur français Louis Leterrier.

Lors d’un panel au Comic-Con de San Diego avec le réalisateur Justin Simien (Dear White People, Bad Hair, Haunted Mansion), Louis Leterrier (Clash of the Titans, Now You See Me, Fast X) a confié qu’il aimerait travailler sur un film Fortnite si Epic Games est partant :

Le jeu est vraiment incroyable. Les personnages… Je veux dire qu’il y a tellement de choses à raconter. Ce serait tellement drôle. Il y aurait plein d’action avec tout ce qu’il faut.

Director Louis Leterrier says he would love to direct a #Fortnite movie during #SDCC2023 pic.twitter.com/cyraAVfBN6 — The Hollywood Reporter (@THR) July 21, 2023

Pour mémoire, Fortnite, sorti en 2017 d’abord avec une version payante puis ensuite via le modèle économique free-to-play, est un Battle Royale immensément populaire qui peut être joué en ligne avec des centaines d’autres joueurs. Ces derniers sont littéralement lâchés sur une carte à partir d’un bus volant avec pour objectif d’être le dernier survivant. Il se distingue également par ses danses de victoire farfelues, notamment le “dab” et le “floss”, qui peuvent être débloquées en tant qu’émotes pour taquiner les adversaires ainsi que ses skins reprenant les personnages les plus célèbres du monde de la culture pop (jeux vidéo, mangas, animes, séries, films, musiques). Depuis sa sortie sur consoles et PC , Fortnite a généré plus de neuf milliards de dollars de recettes brutes, sachant que les nombreux produits dérivés ne sont pas comptés.

Fortnite sur le grand écran, Epic Games ne dit pas non

En avril dernier, Donald Mustard, directeur de la création au sein de l’éditeur américain Epic Games, avait déclaré qu’il n’y avait pas de projet de série ou de film pour Fortnite à ce jour, mais que cela ne signifiait pas pour autant que cela n’arriverait jamais et que la porte était ouverte :

Un projet cinématographique pourrait être validé par n’importe quel studio en une seconde. C’est juste qu’il y a d’autres choses sur lesquelles nous travaillons avec Fortnite en ce moment.