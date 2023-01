L’Oréal a mis au point un applicateur de rouge à lèvres motorisé pour les personnes à mobilité réduite

L'Oréal dévoile HAPTA, un applicateur motorisé pour les personnes à mobilité réduite. Le Brow Magic, lui, est un outil de tatouage de sourcil intelligent.

L’Oréal est au CES 2023 pour dévoiler deux appareils pour le maquillage. HAPTA est un applicateur portable et motorisé pensé et conçu pour les personnes ayant une mobilité réduite de la main et/ou du bras. La marque Lancôme de L’Oréal testera ce système cette année avec un rouge à lèvres. Davantage d’applications autour du maquillage sont en préparation.

L’Oréal dévoile HAPTA, un applicateur motorisé pour les personnes à mobilité réduite

HAPTA est basé sur des technologies de la société Verily, appartenant à Alphabet, qui permettent notamment d’aider les personnes à mobilité réduite à utiliser des objets du quotidien, pour manger, par exemple. Le système intègre des contrôles du mouvement intelligents et des accessoires personnalisables pour activer une application précise avec une rotation à 360° et une flexion à 180°, d’après L’Oréal.

Les accessoires en question sont connectés magnétiquement, il suffit de les poser à l’endroit convenu. L’entreprise ajoute que HAPTA permet aussi une “facilité d’utilisation accrue pour les emballages difficiles à ouvrir.” Les utilisateurs auront droit à une heure d’utilisation sur une seule charge, ce qui devrait permettre une dizaine d’applications, selon L’Oréal. Il faut compter trois heures pour recharger totalement la batterie.

“Pendant des années, Lancôme a cherché à offrir à toutes les femmes des solutions de beauté adaptées à leurs besoins. Les technologies de la beauté nous ont permis d’accomplir cette mission d’une manière extrêmement puissante, en révolutionnant la façon dont nous développons nos produits et services de beauté et offrons une plus grande personnalisation”, expliquait Françoise Lehmann, présidente de la marque Lancôme, dans un communiqué. “Avec HAPTA, nous allons un pas plus loin en rendant la beauté plus accessible encore à utiliser, parce que son accès devrait être le même pour tout le monde.”

Le Brow Magic, lui, est un outil de tatouage de sourcil intelligent

L’Oréal a aussi un autre applicateur maquillage à proposer. Le L’Oréal Brow Magic peut aider le grand public à obtenir des sourcils personnalisés basés sur leur visage.

Pour mettre au point un tel appareil, L’Oréal a travaillé avec l’entreprise Prinker qui propose des tatouages imprimés temporaires. Le L’Oréal Brow Magic est doté de 2 400 petites buses et une résolution d’impression pouvant atteindre les 1 200 points par pouce. L’appareil peut donner une forme précise à un sourcil en quelques secondes. Et il suffit d’un démaquillant traditionnel pour le faire disparaître.

L’Oréal explique que ce système repose sur sa technologie de réalité augmentée Modiface. Les utilisateurs doivent d’abord scanner leur visage via une app et choisir la forme, l’épaisseur et l’effet voulus. L’app fait alors des recommandations de microblading, microshading et filler. Une fois que l’utilisateur a appliqué une base, il faut appliquer l’appareil sur tout le sourcil en un seul passage, puis appliquer une dernière couche. Le L’Oréal Brow Magic devrait être disponible plus tard cette année.