L'offre Netflix avec publicité pourrait faire l'impasse sur le téléchargement des titres. Ceci pour garder les offres sans publicité plus intéressantes et/ou parce qu'intégrer de la publicité hors ligne n'est pas simple techniquement.

L’offre Netflix avec publicité, qui devrait arriver bientôt, ne sera peut-être pas la meilleure des solutions pour celles et ceux qui sont souvent en déplacement et/ou qui se retrouvent régulièrement hors connexion. En effet, le développeur Steve Moser a découvert du texte dans le code de l’app iPhone du service de streaming qui dit explicitement : “Les téléchargements sont disponibles sur toutes les offres excepté Netflix avec publicité.”

Si les utilisateurs ne peuvent pas télécharger de contenu sur leur appareil avec cette offre, cela signifie qu’ils ne pourront pas regarder leurs films et séries TV du moment lorsqu’ils ne sont pas connectés. Netflix n’a ni confirmé ni infirmé l’absence de ce visionnage hors ligne, mais la plate-forme déclarait à TechCrunch la chose suivante :

Nous sommes encore en train de décider comment lancer une offre moins onéreuse et financée par la publicité, aucune décision définitive n’a été prise. À l’heure actuelle, tout ceci n’est que pure spéculation.

Ceci pour garder les offres sans publicité plus intéressantes

En juillet, le co-PDG et directeur du contenu chez Netflix, Ted Sarandos, admettait durant une réunion de présentation des résultats financiers que cette future offre d’abonnement ne proposera pas tous les contenus de la plate-forme au lancement. L’entreprise doit encore renégocier certains accords avec les studios pour pouvoir offrir leurs films et séries avec de la publicité. De la même manière, l’absence de la visualisation hors ligne pourrait aussi s’expliquer facilement, et de manière tout à fait légitime, par l’envie de Netflix de garder ses offres sans plus publicité intéressantes.

et/ou parce qu’intégrer de la publicité hors ligne n’est pas simple techniquement

Comme TechCrunch le précise, il pourrait aussi être difficile, techniquement parlant, de proposer des publicités sur du contenu hors ligne. Quoi qu’il en soit, Netflix ne serait pas le seul service de streaming avec une offre financée par la publicité qui ne propose pas la visualisation hors ligne. HBO Max et Hulu, par exemple, ne proposent pas cette fonctionnalité. Si l’on en croit le communiqué de Netflix, cependant, les choses pourraient encore changer d’ici à ce que l’offre soit officiellement lancée en début d’année prochaine.