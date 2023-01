Lockwood & Co., une création originale pour Netflix sur le paranormal

Une nouvelle chasse aux fantômes avec des adolescents dans Lockwood & Co.

Basée sur les livres de Jonathan Stroud et réalisée par Joe Cornish, Lockwood & Co. se déroule à Londres, dans un quartier où les adolescents les plus doués pour la chasse aux fantômes s’aventurent chaque nuit dans des combats périlleux avec des esprits mortels. Parmi les nombreuses agences gérées par des adultes, il en est une qui fait cavalier seul. Indépendante de tout impératif commercial ou de la supervision d’un adulte – une minuscule start-up, dirigée par un trio renégat destiné à élucider un mystère qui changera le cours de l’histoire, bienvenue chez Lockwood & Co.

Un trailer pour Lockwood & Co.

Composée de huit épisode, la série télévisée Lockwood & Co. sera diffusée le 27 janvier prochain sur Netflix. Le casting est composé de Ruby Stokes, Ivanno Jeremiah, Luke Treadaway et Morven Christie.

Ruby Stokes joue le rôle de Lucy Carlyle, une jeune fille nouvellement arrivée et surdouée qui, avec Anthony Lockwood (Chapman) et Hadji-Heshmati (George Karim), dirige une agence de détection psychique. Ivanno Jeremiah joue le rôle de l’inspecteur Barnes, Luke Treadaway celui de la Lame d’or et Morven Christie celui de Penelope Fittes. Jack Bandeira, joue Quill Kipps, Ben Crompton est Julius Winkman, Hayley Konadu est Flo Bones, Rhianna Dorris est Kat Godwin et Paddy Holland est Bobby Vernon.