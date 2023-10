Locked In : le thriller romantique de Netflix avec Famke Janssen

La comédienne néerlandaise Famke Janssen revient sur le grand écran avec Locked In.

Réalisé par Nour Wazzi sur un scénario de Rowan Joffé (28 Weeks Later, The American, Before I Go to Sleep, The Informer) pour Netflix, le film Locked In raconte l’histoire malheureuse d’une jeune mariée, Lina, face à sa belle-mère Katherine, riche et froide. Une liaison déclenche une réaction en chaîne qui aboutira à un triangle amoureux, à un meurtre et même à un complot visant à faire tomber Lina. Cependant, personne ne sait qui est la véritable victime et à qui Lina peut-elle faire confiance…

Un trailer pour Locked In

Locked In sera exclusivement diffusé sur la plateforme de streaming Netflix à partir du 1er novembre prochain. Le casting est composé de Famke Janssen, Anna Friel, Finn Cole, Alex Hassell et Rose Williams.

Locked In est produit par Nicky Bentham via Neon Films.