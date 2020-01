Little Town Hero : Game Freak prépare une arrivée sur PS4

Les créateurs de Pokémon vont sortir une exclusivité Nintendo Switch sur la console de Sony.

Le studio japonais Game Freak a souvent les étiquettes Pokémon et Nintendo qui lui collent à la peau et pour essayer de s’en défaire, une équipe s’occupe souvent de produire des licences originales comme Tembo the Badass Elephant, Giga Wrecker, Pulseman ou encore Click Media sur des supports différents. En parallèle du développement de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, la structure de Satoshi Tajiri a décidé de créer une nouvelle licence exclusivement pour la console hybride de la firme de Kyoto, à savoir Little Town Hero. Malheureusement, le succès n’a pas été au rendez-vous et l’absence de traduction n’a pas aidé à l’international (uniquement en anglais). Pour relancer les ventes, l’éditeur Rainy Frog annoncé que le titre sortira sur PS4 à partir du 23 avril prochain en physique et en numérique.

Un collector pour la version PS4 de Little Town Hero

Lors de l’édition 2020 de la PAX South à San Antonio, l’éditeur NIS America a dévoilé une édition collector pour l’Amérique du Nord. Celle-ci contient un boîtier collector, Little Town Hero en version physique, l’artbook Left in the Village, le poster “Izzit ? Dazzit !”, deux pin’s et la bande-originale composée par Toby Fox. Aucun plan pour l’Europe dans l’immédiat.

#ICYMI The physical release of Little Town Hero Big Idea Edition for Nintendo Switch is coming Spring 2020! This title features game design by Game Freak and music by Toby Fox (UNDERTALE), and is available for preorder now: (https://t.co/i5TDiohjMq) #LittleTownHero pic.twitter.com/IQ9ju5h9xY — NIS America, Inc. (@NISAmerica) January 20, 2020

Little Town Hero en vidéo

Dans ce nouveau RPG de Game Freak, le studio à l’origine des jeux Pokémon, les joueurs doivent combattre des monstres et obtenir le soutien des villageois, sans jamais sortir de leur petit village : “Un beau jour, un monstre apparaît dans le village, créant la panique et terrorisant les villageois. Tout le monde pensait que ce genre de créature n’existait que dans les contes. Notre héros parvient à le combattre à l’aide du pouvoir d’une mystérieuse Pierre Rouge, trouvée au fin fond des mines. Dans sa lutte acharnée pour la défense de son village, il dénouera alors les mystères autour de l’apparition des Pierres et des monstres au sein de son village natal. Contrairement à la plupart des jeux de rôle, il n’est pas nécessaire de passer du temps à combattre des monstres faibles pour faire évoluer son héros. Vous devrez plutôt élaborer des stratégies imparables afin de battre en face-à face chacun des monstres.”