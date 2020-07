Little Hope : le deuxième opus de The Dark Pictures Anthology est programmé pour fin octobre

Supermassive Games annonce que The Dark Pictures Anthology : Little Hope arrivera sur consoles et PC pour Halloween.

Reporté par deux fois depuis son annonce, notamment à cause du Covid-19, Little Hope de la licence The Dark Pictures Anthology est désormais prévu pour le 30 octobre octobre prochain. En plus de proposer un mode solo, un mode histoire partagée (en ligne à 2 joueurs) et un mode soirée cinéma (jusqu’à 5 joueurs hors ligne) pour vivre des moments effrayants entre amis, ce dernier permettra également, comme Man of Medan, de vivre des scènes inédites avec des personnages, des choix et des conséquences différentes avec le Curator’s Cut (disponible en accès anticipé pour toute précommande).

En plus d’une version standard, Little Hope sera également commercialisé dans une version limitée et collector. La première, disponible uniquement chez les revendeurs participants, comprend les jeux Little Hope et Man of Medan, une carte du monde de l’anthologie The Dark Pictures, deux pins exclusifs et un steelbook de quatre disques, tandis que la deuxième, disponible uniquement sur la boutique en ligne de Bandai Namco, comprend le jeu Little Hope, une carte du monde de l’anthologie The Dark Pictures, deux pins exclusifs et une réplique de la poupée Mary de 1692.

Un trailer pour The Dark Pictures Anthology : Little Hope

Little Hope sera doublé en anglais, français, italien, allemand, espagnol et russe.