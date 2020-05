L’ISS va recevoir son dernier rack ExPRESS, 19 ans après les deux premiers

La Station Spatiale Internationale aura connu une très belle vie. Elle arrive aujourd'hui à sa fin. Une page se tourne d'ailleurs actuellement dans la mesure où elle a reçu un colis très important, marquant la fin d'une ère. Explication.

La Station Spatiale Internationale (ISS) vient de vivre l’un des plus grands chapitres de sa longue vie. La NASA vient en effet d’envoyer le dernier des 11 racks ExPRESS (Expedite the Processing of Experiments to the Space Station) vers le centre spatial qui évolue en orbite. Ce dernier envoi survient pas moins de 19 ans après les deux premiers. Une page se tourne, assurément.

La NASA envoie le dernier rack ExPRESS à bord de l’ISS

Ils n’en ont peut-être pas vraiment l’air mais ces modules offrent la puissance, le stockage, le contrôle et les communications pour un maximum de 10 petites charges. Ils sont la clef de nombreuses expériences réalisées à bord de la Station Spatiale Internationale et aideront notamment la station à tourner aux maximum de ses possibilités en terme de recherches scientifiques. Il ne faudra simplement plus compter sur la NASA pour lui adjoindre davantage de puissance.

La fin d’une ère, assurément, pour la Station Spatiale Internationale

Ce dernier rack a été transporté à bord d’un vaisseau cargo japonais. Il devrait être installé et pleinement opérationnel dans le courant de l’Automne 2020. Si les racks ExPRESS sont très utiles depuis toutes ces années, cela marque bel et bien la fin d’une ère quant au travail de la NASA sur l’ISS. Des travaux qui avaient débuté durant l’âge d’or de la Navette spatiale américaine. L’agence se concentrera désormais sur les projets de la génération Artemis, lesquels aideront dans l’exploration de notre Système Solaire. Une page se tourne, un chapitre se ferme, c’est la fin d’une ère même, assurément, mais de nouvelles aventures s’annoncent, toutes très passionnantes. À suivre !