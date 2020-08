L’iPhone 12 pourrait être lancé en deux vagues

Le lancement de l'iPhone sera perturbé, comme nombre d'autres produits de marques très différentes, à cause de la pandémie de Covid-19. Apple a confirmé un retard de quelques semaines. Mais le lancement en lui-même pourrait subir quelques changements.

La semaine dernière, Apple confirmait que le lancement du très attendu iPhone 12 serait retardé. La firme de Cupertino n’avait pas précisé quand exactement ces nouveaux modèles seraient officialisés mais il semblerait qu’il faille aujourd’hui se résoudre à ce que ce ne soit pas pour le mois de septembre comme habituellement. Aujourd’hui, un nouveau rapport de DigiTimes affirme que ce lancement pourrait se faire en deux vagues.

Un lancement de l’iPhone 12 en deux vagues ?

Pour celles et ceux qui ne suivraient pas les rumeurs autour de l’iPhone 12, on rappellera que la marque à la pomme devrait commercialiser pas moins de quatre modèles différents cette année. Il y aura l’iPhone 12 de base avec son écran 5,4 pouces puis deux modèles de 6,1 pouces, les iPhone 12 Max et 12 Pro et enfin un appareil de 6,7 pouces, l’iPhone 12 Pro Max.

Avec les modèles de 6,1 pouces dans un premier temps ?

Le rapport affirme que Apple devrait lancer dans un premier temps les deux premiers modèles 6,1 pouces. Viendront ensuite seulement les modèles de 5,4 et 6,7 pouces. Apparemment, ceci serait dû à la manière dont Apple gère la fabrication de ses iPhone. Celle-ci a démarré avec les composants des modèles 6,1 pouces, composants dont les livraisons auraient d’ailleurs déjà démarré, tandis que les composants pour les modèles 5,4 et 6,1 commenceront à être expédiés ce mois-ci.

Il y a donc aujourd’hui de fortes chances que les quatre modèles soient annoncés simultanément mais que leurs disponibilité effective se fasse à des dates différentes. Ce ne serait pas la première fois que Apple procède ainsi. La firme de Cupertino avait opéré comme cela avec son iPhone X en 2017. Ce ne serait donc pas surprenant de voir le même schéma se reproduire. Mais pour l’heure, l’information est à prendre avec des pincettes, il ne s’agit là que d’une énième rumeur à verser au dossier de l’iPhone 12.