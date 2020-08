L’iPhone 12 4G pourrait ne voir le jour qu’au début de l’année 2021

La situation en cette année 2020 est compliquée pour tout le monde, y compris pour les géants de la tech, qui doivent notamment s'adapter pour lancer leurs produits dans les meilleures conditions. L'iPhone 12 en est un bon exemple.

Apple devrait lancer plusieurs modèles d’iPhone 12 cette année. Et si les rumeurs sont avérées, la firme de Cupertino aurait opté pour un lancement en deux phases, avec la première qui permettrait de lancer les modèles 6,1 pouces que sont les iPhone 12 Max et 12 Pro et la seconde qui serait réservée à l’iPhone 12 de 5,4 pouces et à l’iPhone 12 Pro Max et son écran de 6,7 pouces.

Un iPhone 12 4G lancé en début d’année prochaine ?

Voilà qui serait déjà assez confus. Mais selon les dernières rumeurs en date, Apple pourrait lancer en 2021 un modèle 4G plus abordable. C’est tout du moins ce qui ressort d’un rapport de Business Insider qui cite une note de recherche des analystes de Wedbush Securities Daniel Ives, Strecker Backe et Ahmad Khalil.

Selon cette fameuse note de recherche, les analystes s’attendaient tout d’abord à ce que Apple lance des modèles 4G et 5G cet automne, mais ces spécialistes revoient aujourd’hui leur copie. Avec de nouvelles informations provenant de la chaîne d’approvisionnement, ils s’attendent désormais à ce qu’un modèle 4G arrive en 2021, au début de l’année pour être précis.

C’est ce que croient savoir des analystes de Wedbush Securities

Difficile de savoir pourquoi Apple retarderait ainsi le lancement de son modèle 4G, a fortiori quand on sait que les clients préfèreraient très certainement opter pour le modèle 5G, bien plus durable dans le temps. Les analystes croient aussi savoir que ce modèle pourrait être proposé à partir de 800$, ce qui serait plus onéreux que le tarif évoqué par de précédentes rumeurs, et aussi plus onéreux que ses prédécesseurs les iPhone XR et iPhone 11.

L’information est à prendre avec des pincettes, évidemment, Apple s’étant contenté de confirmer que le lancement de ces iPhone 2020 sera retardé de quelques semaines. Il va falloir patienter pour tout savoir, enfin, de ces iPhone 12 tant attendus.