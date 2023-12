L’intégration de Ticketmaster à TikTok s’étend aux utilisateurs hors des États-Unis

Désormais, les artistes de 20 pays peuvent intégrer des liens de billets dans leurs applications pour accéder aux vidéos. Quel sera le prochain pays à bénéficier de cette fonctionnalité ?

Tl;dr TikTok se joint à Ticketmaster pour vendre des billets.

Initialement exclusif aux États-Unis, maintenant au-delà de 20 pays.

Cibles principales : musiciens, comédiens et sportifs.

L’outil concernera les artistes certifiés par TikTok.

Partenariat TikTok-Ticketmaster : une révolution pour la billetterie en ligne

Imagez-vous en train de glisser sur les écrans de votre smartphone, naviguant entre vidéos humoristiques, moments sportifs et clips de musique, quand soudainement, une opportunité d’acheter des billets pour votre concert préféré apparaît. Perturbant, non ? C’est précisément ce que propose le nouveau partenariat entre TikTok et Ticketmaster.

Un déploiement global pour booster le secteur du divertissement

Notoirement connue pour ses courtes vidéos musicales, TikTok avait déjà mis en place ce service de vente de billets aux États-Unis depuis août. Cependant, le “géant de l’entertainment en ligne” décide aujourd’hui d’élargir son partenariat à plus de 20 pays, allant de l’Australie à l’Europe, en passant par le Royaume-Uni.

Une fonctionnalité réservée aux artistes certifiés

Attention cependant, tous les créateurs ne peuvent pas prétendre à cette fonctionnalité. Seules les entités officiellement certifiées par la plateforme pourront en bénéficier, soit plus de 75 000 artistes et fournisseurs d’événements selon TikTok.

Mode d’emploi pour les utilisateurs

Le fonctionnement est simple : l’artiste intègre un lien vers l’événement Ticketmaster correspondant dans sa vidéo. Les utilisateurs n’ont plus qu’à cliquer sur le lien en bas à gauche de l’écran pour acquérir leur billet. Alors que la musique reste le principal motif d’achat, des événements sportifs ou des shows comiques pourront également être accessibles.