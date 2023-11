Comment transformer rapidement les Live Photos de votre iPhone en vidéos.

Aujourd’hui, les Live Photos sont un élément de base de l’iPhone. Non seulement celles-ci vous permettent de revivre un peu de l’action du moment dans vos photos figées, mais il est aussi possible de transformer les Live Photos en Boomerangs pour Instagram ou en GIF animés et autres clichés à exposition longue. Mais vous pouvez faire une chose supplémentaire avec vos Live Photos, une chose dont vous n’êtes peut-être pas au courant : les convertir en vidéos.

Vous avez peut-être déjà découvert cette fonctionnalité si vous avez eu l’occasion de prendre plusieurs Live Photos à la suite. Lorsque vous restez appuyé sur la première de la série dans l’app Photos, Photos va les “assembler”, transformant les différentes photos en une vidéo. Cependant, cette fonctionnalité va au-delà de la simple astuce dans l’app Photos. Vous pouvez en vérité exporter une série de Live Photos en tant que vidéo indépendante, et partageable donc.

Pour commencer, ouvrez l’application Photos sur votre iPhone. Tapotez sur l’onglet Albums, faites défiler et ouvrez l’album Live Photos. Tapotez sur le bouton Sélectionner dans le coin supérieur droit et choisissez toutes les photos que vous souhaitez assembler en une vidéo.

Une fois la sélection effectuée, restez appuyé sur l’une de ces photos ou tapotez sur l’icône de menu. Vous verrez alors un menu flottant apparaître vous permettant de sélectionner l’option “Enregistrer comme vidéo”. Votre iPhone va alors combiner et exporter toutes ces photos dans une nouvelle vidéo et l’enregistrer dans l’app Photos.

Cette astuce fonctionne très bien lorsque vous sélectionnez des photos qui ont été prises dans un laps de temps très court, comme pendant une fête, un événement sportif ou autre. Bien qu’il soit effectivement possible de rassembler ainsi n’importe quelles Live Photos en une vidéo, lorsque celles-ci se suivent, la vidéo créée est bien plus intéressante.