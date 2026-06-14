Lilo & Stitch 2 : Disney confie la suite au créateur de Stitch

Après le carton du remake en 2025, Disney muscle vraiment sa suite. Chris Sanders, voix et co-créateur de Stitch, la réalisera.

En bref Chris Sanders réalisera Lilo et Stitch 2

Le tournage doit commencer cette année

Disney veut rassurer sur le cœur du film

Le nom qui change tout, c’est Chris Sanders. D’après The Hollywood Reporter, Disney lui confie la réalisation de la suite live action de Lilo et Stitch. Et pour cette franchise, ce n’est pas un crédit de plus sur une affiche. C’est le signe le plus net, pour l’instant, que le studio ne veut pas traiter Lilo et Stitch 2 comme une suite automatique.

Un choix de réalisateur qui change la lecture du projet

Si son nom ne vous parle pas tout de suite, son empreinte, elle, est partout. Chris Sanders est la voix de Stitch, dans les versions animée et live action. Il est aussi co-créateur, co-scénariste et co-réalisateur du film original.

Ce n’est pas anodin. L’an dernier, son retour à l’écriture de la suite avait déjà envoyé un premier signal. Le voir passer derrière la caméra renforce encore l’idée que Disney veut raccrocher cette nouvelle phase à ce qui faisait la force du dessin animé, pas seulement à la puissance de la marque.

Le premier remake a marché, mais pas sans réserve

C’est là que le dossier devient intéressant. Le live action sorti en 2025 a reçu des critiques partagées, mais il a quand même dépassé le milliard au box-office et bien marché en streaming. Commercialement, rien à dire. Artistiquement, le débat est resté ouvert.

Pas mal de spectateurs ont notamment tiqué sur la fin, avec l’impression que le film avait perdu une partie de son ohana, cette idée centrale selon laquelle personne n’est abandonné ni oublié. Le remake avait bien tenté de retrouver cette chaleur, avec un succès partiel. Mais il n’avait pas complètement convaincu sur ce terrain-là.

Pourquoi ce retour compte au-delà du simple fan service

Le poids de Chris Sanders vient surtout de ce qu’était Lilo et Stitch au départ. Un film de Disney à part, plus terrestre qu’il n’en avait l’air, capable de marier la science-fiction avec une histoire de famille vraiment touchante. Pas une mécanique de princesse, justement. Un récit plus simple en apparence, mais plus universel aussi.

La suite, elle, ne reprendra pas l’intrigue des suites sorties directement en vidéo. Ce sera une histoire inédite. On ne sait pas encore ce qu’elle racontera, mais le tournage doit débuter plus tard cette année.

Bon, ça ne garantit pas un grand film. Mais dans une industrie qui recycle vite et écoute parfois peu les réserves du public, remettre l’un des artisans clés du film original au centre du projet, c’est un choix qui compte. Et pour Disney, ça dit quelque chose de plus large : certaines franchises ne tiennent pas seulement grâce à un personnage reconnaissable, elles tiennent par leur cœur.