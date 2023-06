Like a Dragon Gaiden : le retour de l’action et des combats violents

La licence Yakuza du studio japonais Ryu Ga Gotoku se la joue James Bond avec Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name.

Dans Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name, Kazuma Kiryu simule sa mort afin de protéger ses proches. En secret, il réalise des missions en tant qu’agent spécial pour le compte de la faction Daidoji, une organisation de l’ombre qui travaillait autrefois comme intermédiaire pour le gouvernement et qui se cache derrière un monastère. A noter que Sotenbori à Osaka sert de décor principal au spin-off sur l’histoire de Kazuma Kiryu entre Yakuza 6 et Yakuza 8. Dans les zones contrôlées par l’Alliance Omi, il y a de fortes chances que quelqu’un reconnaisse Kiryu. Enfin, au sein d’Isezaki Ijincho, une ville de Yokohama près du port qui abrite le clan Seiryu, la seule organisation yakuza de la région, Kiryu-san sera mal accueilli…

Un deuxième trailer pour Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name

Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name sortira le 9 novembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Steam/Microsoft Store). Ceux qui précommanderont le jeu accéderont au pack combattant légendaire comprenant les yakuzas légendaires ci-dessous Goro Majima, le Chien enragé de Shimano, Taiga Saejima, le Tueur des 18, et Daigo Dojiman, 6ème président du clan Tojo, que les joueurs pourront affronter dans l’arène de combat .

Surnommé “Joryu” dans Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name, Kazuma Kiryu va pouvoir utiliser deux styles de combat pour défaire ses adversaires.

Yakuza Style : Dominez vos ennemis par la force brute. La forme finale du style de combat caractéristique de Kiryu. Frappez vos ennemis avec une rafale de coups de poing et de pied ou utilisez votre environnement comme arme

Agent Style : Maîtrisez vos cibles grâce à votre rapidité. L’art martial secret pratiqué par les agents de la faction Daidoji. Le style de combat préféré du Codename Joryu. Un style rapide et mortel inspiré de différents arts martiaux à travers le monde. Il incorpore l’utilisation de gadgets pour éliminer rapidement les ennemis. Mélangez les deux styles pour vaincre vos ennemis