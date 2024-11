Light of Motiram : un plagiat évident de Horizon ?

Le nouveau jeu de Tencent est accusé d’être une copie flagrante de la célèbre franchise Horizon de Sony, suscitant un tollé sur les réseaux sociaux.

Tl;dr Light of Motiram reprend des éléments visuels et mécaniques de la franchise Horizon comme les créatures mécaniques et le monde ouvert.

Les joueurs ont critiqué Light of Motiram sur les réseaux sociaux, le qualifiant de plagiat et appelant à des poursuites.

Light of Motiram sera disponible gratuitement sur PC via Steam et Epic Games Store.

Une ressemblance troublante

Dès son annonce, Light of Motiram a fait sensation, mais pas pour les bonnes raisons. Le jeu de Polaris Quest promet une expérience MMO en monde ouvert où des “Mécanimaux” géants errent dans une Terre post-apocalyptique. Cependant, ce concept semble calqué sur l’univers de Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West, deux titres acclamés développés par Guerrilla Games. Les similitudes sont frappantes : des paysages luxuriants mêlés à des environnements désertiques et enneigés, jusqu’aux mécaniques de jeu axées sur le combat contre des créatures mécaniques imposantes.

Des critiques virales sur les réseaux sociaux

Les joueurs n’ont pas tardé à exprimer leur colère. Sur le réseau social X (anciennement Twitter), un internaute a surnommé Light of Motiram comme « Horizon Zero Originality », tandis qu’un autre a proposé ironiquement de le renommer en « Horizon: One Dawn ». Ces réactions illustrent l’ampleur des reproches adressés au géant chinois Tencent et à sa filiale, Polaris Quest. Beaucoup voient dans cette initiative un manque criant d’originalité, et certains appellent même Sony à envisager des poursuites judiciaires.

Un protagoniste au parfum de déjà-vu

L’un des points les plus contestés concerne le personnage principal de Light of Motiram. Les fans notent des similitudes évidentes avec Aloy, héroïne emblématique de la franchise Horizon. Même allure, même rôle de survivante dans un monde ravagé : difficile de ne pas établir un parallèle. Cette ressemblance va au-delà de l’apparence et touche aussi l’essence narrative, renforçant l’impression d’un plagiat déguisé sous un nouvel emballage.

Quelques innovations, mais insuffisantes

Malgré tout, Light of Motiram tente d’introduire des éléments nouveaux, comme un système de construction basé sur une simulation physique réaliste et la possibilité de personnaliser plus de 100 Mécanimaux. Mais pour beaucoup, ces ajouts peinent à masquer les emprunts évidents à Horizon. Les critiques rappellent que Tencent a une réputation de s’inspirer des succès établis, et ce projet semble dépasser les limites de l’hommage. Le jeu pourra-t-il se démarquer ou restera-t-il un symbole de la copie dans l’industrie vidéoludique ?