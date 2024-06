LEGO Horizon Adventures : un spin-off adorable et coloré dans une nature luxuriante

La chasseuse de machines Aloy s'offre une nouvelle aventure haute en couleur avec LEGO Horizon Adventures.

Horizon se met aux briques LEGO

Sony Interactive Entertainment a officiellement dévoilé la bande-annonce de LEGO Horizon Adventures, une nouvelle vision du célèbre RPG en monde ouvert créé par le studio néerlandais Guerrilla Games, durant le Summer Game Fest 2024.

Un lancement prévu pour l’hiver 2024

Les amateurs de jeux vidéo peuvent d’ores et déjà marquer leur calendrier : LEGO Horizon Adventures sera disponible cet hiver sur PS5, Nintendo Switch et PC (Steam et Epic Games Store).

Un gameplay riche et varié

LEGO Horizon Adventures renouvelle l’expérience de la franchise Horizon en proposant une approche ludique de la formule originale. Les joueurs contrôlent Aloy et ses amis dans une histoire inédite se déroulant dans l’univers de Horizon. Le jeu, bien que présenté en perspective isométrique, conserve des mécaniques similaires à celles de la série principale. Aloy utilise un mélange d’armes anciennes et de technologie futuriste pour combattre des bêtes mécanisées, les détruisant en explosions de briques.

En plus de cela, le jeu offre un aspect coopératif. Un deuxième joueur peut contrôler un autre personnage et travailler de concert avec le premier pour explorer d’anciennes ruines, collecter des matériaux rares et vaincre des ennemis plus grands qu’eux-mêmes. Le jeu intègre également un aspect de construction de base, permettant aux joueurs de bâtir le village principal de la tribu Nora, le cœur de la mère, à partir de briques LEGO.

Un univers LEGO enrichi

Par ailleurs, LEGO avait commercialisé un set dédié au Grand-cou de Horizon Forbidden West en mai 2022. La sortie de LEGO Horizon Adventures apporte une nouvelle dimension à l’univers du jeu vidéo et du bloc de construction, offrant une expérience rafraîchissante et décalée aux fans.