Lift, le Ocean’s Eleven de Netflix

Kevin Hart est la star de Lift, un nouveau film de braquage par le réalisateur Felix Gary Gray.

Réalisé par F. Gary Gray et écrit par Daniel Kunka pour Netflix, le film Lift suit une bande de criminels chevronnés qui vont devoir empêcher une attaque terroriste en faisant ce qu’ils savent faire de mieux, c’est-à-dire voler les riches. Cyrus Whitaker est le cerveau de l’équipe “Lift”, un voleur aguerri qui se voit contraint de collaborer avec le gouvernement pour ne plus être dans les fichiers des autorités. Il est interprété par le célèbre comédien Kevin Hart, dans un rôle qui tend vers le personnage plus orienté vers l’action qu’il a testé dans des films comme Central Intelligence.

Un trailer pour Lift

Lift sera exclusivement diffusé sur la plateforme de streaming Netflix à partir du 12 janvier 2014. En plus de Kevin Hart, le casting est composé de Gugu Mbatha-Raw (Abby Gladwell), Vincent D’Onofrio (Denton), Úrsula Corberó (Camila), Billy Magnussen (Magnus), Jacob Batalon (N8), Jean Reno (Lars Jorgensen), Sam Worthington (Dennis Huxley), Paul Anderson, Viveik Kalra, Kim Yoon-ji et Burn Gorman.

Les producteurs de Lift sont Kevin Hart et Bryan Smiley pour Hartbeat Productions, Matt Reeves et Adam Kassan pour 6th & Idaho, Kinberg et Audrey Chon pour Genre Pictures, tandis que les producteurs exécutifs sont F. Gary Gray, Brent O’Connor et Patricia Braga.