Life on Our Planet : la série évènement dédiée à l’histoire de la vie sur Terre

Les plus anciennes créatures de la Terre reviennent à la vie dans Life on Our Planet.

Life on Our Planet utilise les dernières technologies en matière de paléontologie et de graphisme pour redonner vie à des créatures disparues depuis longtemps, en retraçant l’histoire de la planète à travers les cinq extinctions massives qui se sont produites jusqu’à présent – et ce que cela signifie pour la vie d’aujourd’hui, et en faisant la chronique de l’essor et du déclin continus de la vie sur Terre, des événements cataclysmiques qui remodèlent nos écosystèmes aux créatures qui ont survécu en cours de route.

Un teaser pour Life on Our Planet

Produite par Steven Spielberg et créée par “Notre planète”, Life on Our Planet sera diffusée le 25 octobre prochain en exclusivité sur la plateforme de streaming Netflix.

Le producteur de Silverback Films, Keith Scholey, a déclaré :

En comprenant notre passé, nous pouvons contribuer à façonner notre avenir. La sixième extinction de masse que nous vivons actuellement est la première créée par un animal et la première que l’on peut éviter complètement. Pour les autres, rien ne pouvait les arrêter. L’histoire de la vie est pleine de chaos où l’on ne sait jamais ce qui va se passer. Pourtant, il y a une constante : la vie trouve toujours son chemin.