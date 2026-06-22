L’IA transforme le dating, mais ne séduit pas tout le monde

Match Group a sondé les célibataires américains, et le message est limpide : l’IA peut aider sur l’appli, pas prendre la main sur la relation.

Les applis de rencontre intègrent de plus en plus d’IA (assistants, optimisation de profils, suggestions), mais l’essor reste surtout porté par les entreprises que par les utilisateurs.

Une part importante des célibataires se montre méfiante, notamment envers l’idée d’une IA qui remplace ou simule la relation humaine.

L’acceptation est plus forte pour l’aide pratique (photos, messages, profil), mais rejet clair dès que l’IA touche à la connexion émotionnelle ou aux interactions réelles.

L’IA envahit les applis de rencontre, mais les utilisateurs ne suivent pas au même rythme. C’est le vrai signal du sondage mené par Match Group, maison-mère de Tinder, Hinge et OkCupid, auprès de 1000 Américains de 18 à 39 ans. Et le chiffre qui pique est simple : 47% des célibataires ont une vision négative de l’usage de l’IA dans un contexte romantique. Pas exactement un swipe à droite massif.

Les applis poussent l’IA, les célibataires freinent

Le timing est intéressant. Un peu partout, les acteurs du dating testent de nouveaux outils. Bumble a lancé un assistant baptisé Bee. Chez Tinder, les dépenses liées à l’IA sont devenues assez lourdes pour ralentir les recrutements. Et l’ex-patron de Hinge a carrément quitté son poste l’an dernier pour lancer une appli encore plus centrée sur l’IA.

Bref, l’industrie fonce. Le public, lui, regarde ça avec pas mal de méfiance.

Le vrai point de rupture, c’est l’IA qui remplace l’humain

Tout dépend de ce qu’on demande à la machine. C’est là que le sondage devient parlant. Environ 40% des célibataires disent qu’ils refuseraient de sortir avec quelqu’un qui utilise une application de compagnon IA. Chez les femmes de 18 à 24 ans, ce rejet monte à 51%.

Et pourtant, l’usage reste limité. Sur les trois derniers mois, seuls 12% des 18-24 ans disent avoir utilisé ce type d’app. Parmi eux, à peine un tiers cherchait une vraie connexion avec ces chatbots. Le fantasme façon romance avec une IA, version Her, reste donc très minoritaire. Et franchement, on sent bien la limite.

Un coup de pouce, oui. Une relation pilotée, non

Là où c’est plus nuancé, c’est que les sondés ne ferment pas la porte à toute IA générative. 64% estiment qu’elle peut avoir un intérêt dans leur parcours amoureux. Pas pour aimer à leur place, mais pour gérer les parties pénibles.

Le sondage vise surtout la nouvelle vague de fonctions ajoutées par les applis : améliorer un profil, aider à choisir des photos, ou souffler quoi répondre quand une conversation commence à mourir. Selon Match Group, le message des célibataires est assez constant : l’IA peut aider sur les morceaux compliqués, mais elle doit laisser les parties humaines aux humains. C’est une frontière très nette, et elle me paraît plutôt saine.

Pourquoi ce sondage compte pour tout le secteur ?

Ce que les développeurs doivent retenir, c’est que les utilisateurs ne rejettent pas la tech en bloc. Ils rejettent l’idée d’une expérience trop artificielle, trop fabriquée, trop assistée. Aider à mieux se présenter, pourquoi pas. Simuler la connexion, non.

Et ça vaut aussi pour les visions les plus futuristes. Whitney Wolfe Herd, fondatrice de Bumble, avait évoqué l’idée de bots personnels capables de draguer d’autres bots à notre place. Sur le papier, c’est très sci-fi. Dans la vraie vie, raconter que son bot a matché avec celui de son partenaire, ça casse quand même un peu la magie.