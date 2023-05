L'IA de Google peut désormais répondre à vos questions sur des images sans légende. D'autres nouveautés très intéressantes font ou feront prochainement leur apparition.

Google a déployé un certain nombre de fonctionnalités d’accessibilité, dont une qui est une utilisation potentiellement très intelligente de l’intelligence artificielle (IA). La firme de Mountain View a mis à jour son application Lookout – Vision assistée pour Android avec une fonction de “question et réponse pour les images” qui utilise l’IA développée par DeepMind pour proposer des descriptions des images qui n’ont pas de légende ou de texte alternatif. Si l’app voit un chien, par exemple, vous pouvez lui demander (en écrivant ou en parlant) si le chien est joueur. Google invite les personnes souffrant de déficience visuelle à tester cette fonctionnalité et prévoit de la déployer à un plus grand nombre “bientôt”.

Il sera aussi plus facile d’arpenter les villes si vous utilisez un fauteuil roulant – ou une poussette, en vérité -. Google Maps a en effet étendu la disponibilité de ces étiquettes “accessible au fauteuil roulant” à tout un chacun. Vous pourrez ainsi savoir rapidement s’il y a un accès sans marche dans tel ou tel établissement. Dans le cas contraire, vous verrez une alerte ainsi que des détails concernant d’éventuels autres adaptations (comme une place adaptée aux fauteuils roulants) pour vous aider à décider si vous pouvez vous y rendre ou non.

D’autres nouveautés très intéressantes font ou feront prochainement leur apparition

Plusieurs autres mises à jour mineures, mais intéressantes, font aussi leur apparition. Live Caption pour les appels vous permet par exemple de saisir des réponses qui sont lues à haute voix aux destinataires. Chrome sur desktop (et bientôt sur mobile) détecte désormais les fautes de frappe dans les URL et suggère des alternatives. Comme annoncé, Wear OS 4 proposera aussi une fonction texte-vers-voix plus rapide et plus précise lorsque la version arrivera dans quelques mois.

Google a grandement intensifié ses efforts sur le terrain de l’IA ces derniers mois, annonçant notamment tout un tas de nouvelles fonctionnalités sur le sujet durant sa conférence I/O 2023. La mise à jour de Lookout pourrait cependant être la plus utile. Bine que les descriptions via l’IA soient effectivement très utiles, la fonction de questions/réponses peut offrir des détails qui, normalement, nécessiteraient une autre saisie humaine. Ceci permettra assurément encore d’améliorer l’indépendance des personnes souffrant de déficience visuelle.