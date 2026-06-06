L’Histoire sans fin va renaître, avec enfin le roman entier

Le remake de L’Histoire sans fin avance enfin, sous forme de plusieurs films. L’enjeu est simple : réparer ce que l’adaptation de 1984 avait laissé de côté.

En bref Le remake devient une saga de films

Objectif, adapter enfin tout le roman

Les ayants droit seront directement impliqués

Le point clé est là : L’Histoire sans fin (The NeverEnding Story) va revenir, et cette fois sous la forme de plusieurs films. Ce choix change pas mal de choses, parce que le film de Wolfgang Petersen, en 1984, butait sur un problème très simple, il n’avait pas assez de place pour raconter le livre de Michael Ende.

Un format plus long pour corriger le vrai défaut du film culte

En mars 2024, See-Saw Films, la société britannique derrière The Power of the Dog, Lion, Heartstopper et Slow Horses, a annoncé un accord avec Michael Ende Productions. Le projet est pensé comme une série de films live-action, avec implication directe des deux producteurs pour garantir une adaptation fidèle.

C’est sans doute la meilleure nouvelle pour les lecteurs. Le long-métrage de 1984 ne durait que 94 minutes et ne couvrait que la première moitié du roman paru en Allemagne en 1979. Or, dans le livre, cette première moitié n’est pas l’histoire complète, mais presque son seuil d’entrée. Le vrai basculement arrive quand Bastian Balthazar Bux passe dans Fantastica.

Ce que le film de 1984 a gagné, et ce qu’il a trahi

Le paradoxe est là. Sur le papier, tout aurait pu s’effondrer. Michael Ende, d’abord impliqué comme conseiller sur le scénario, a découvert avant la sortie une adaptation qui remplaçait la résolution morale complexe du roman par une fin d’aventure beaucoup plus nette. Furieux, il a demandé soit un changement de titre, soit l’arrêt de la production. Le studio a refusé. Il a porté l’affaire en justice, puis perdu.

Et pourtant, le film a marché. Très fort. Il a récolté d’excellentes critiques, rapporté environ 92 millions d’euros (100 millions de dollars) dans le monde et terminé plus gros succès au box-office allemand en 1984. Ses effets pratiques, créatures animatroniques, décors fabriqués à la main, marionnettes, ont remarquablement vieilli. Barret Oliver, Noah Hathaway et Tami Stronach y étaient aussi pour beaucoup. Même la chanson de Limahl a retrouvé une seconde vie après son passage dans la saison 3 de Stranger Things en 2019.

Les droits ont longtemps bloqué toute nouvelle version

Après la mort de Michael Ende en 1995, sa succession a verrouillé les droits. Pendant des années, chaque tentative de nouvelle adaptation a échoué. En 2011 encore, Kathleen Kennedy expliquait publiquement qu’une seconde adaptation relevait presque de l’impossible à cause de ces complications.

Puis les lignes ont bougé. En 2022, studios et plateformes se sont lancés dans une guerre d’enchères à plusieurs millions. Il a encore fallu un an et demi pour que l’exécuteur testamentaire, le Dr Wolf-Dieter von Gronau, valide finalement le partenariat actuel.

Pourquoi la seconde moitié du roman change tout

C’est là que le remake peut vraiment faire mieux. Dans le roman, Bastian s’enfonce peu à peu, échange ses souvenirs contre des vœux, glisse vers une forme de tyrannie sous l’influence de la sorcière Xayide, absente du film de 1984, puis cherche sa rédemption. Bref, toute la portée du livre est là.

La suite américaine, L’Histoire sans fin 2 : Un nouveau chapitre, a bien tenté de reprendre cet arc. Sans convaincre, ni en critique ni au box-office, parce qu’elle utilisait le matériau d’Ende comme inspiration vague. Une saga pensée dès le départ comme un ensemble cohérent peut éviter ce piège. Et, pour une œuvre sur le pouvoir des récits, ce n’est quand même pas un détail.