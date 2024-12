LG stoppe la production de ses lecteurs Blu-ray : à quoi s’attendre ?

L’arrêt de la fabrication des lecteurs Blu-ray par LG marque un tournant dans un secteur de plus en plus dominé par le streaming et la consommation numérique.

Tl;dr LG arrête la production de ses lecteurs Blu-ray, rejoignant Samsung et Sony dans cette décision.

Le streaming domine désormais, rendant les supports physiques obsolètes pour la plupart des consommateurs.

Les collectionneurs continuent de privilégier les Blu-ray, mais l’avenir se tourne de plus en plus vers le numérique.

La fin d’une ère à cause d’un marché en déclin

Après l’arrêt de la production de Blu-ray par des géants comme Samsung et Sony, LG suivait le même chemin. Bien que les lecteurs Blu-ray aient encore leur place dans certains foyers, le marché de ces appareils s’est largement réduit. Le format a connu un essoufflement progressif face à la montée du streaming et de la consommation numérique. Depuis 2018, les derniers modèles de LG n’ont pas apporté de véritables innovations, et la demande a continué de chuter. Cette décision, bien que décevante pour les amateurs de films physiques, n’est pas une surprise, mais plutôt le reflet de la transformation des comportements des consommateurs, toujours plus tournés vers des solutions sans supports physiques.

L’essor du streaming : le coup de grâce pour les Blu-ray

Le streaming est devenu le mode de consommation préféré des utilisateurs, avec des services comme Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video, qui offrent une vaste bibliothèque de films et séries accessibles instantanément, sans avoir à se soucier des supports physiques. Les utilisateurs apprécient la flexibilité de pouvoir regarder leurs contenus sur n’importe quel appareil, en déplacement ou à domicile. Cette transition numérique a rendu obsolète la nécessité d’acheter des films physiques, et, par conséquent, l’arrêt des lecteurs Blu-ray semble logique. Le streaming offre également la possibilité de profiter de contenus en haute définition et, pour certains services, en 4K, rendant les Blu-ray moins attrayants.

La disparition des lecteurs physiques

Bien que la majorité des consommateurs se tournent désormais vers les plateformes numériques, il existe encore un public fidèle aux supports physiques, notamment les collectionneurs et les passionnés de cinéma. Ceux-ci continuent de privilégier les Blu-ray pour la qualité de l’image et du son, ainsi que pour les éditions spéciales souvent exclusives à ce format. L’arrêt de la production des lecteurs Blu-ray par LG, ainsi que la réduction de l’offre physique dans les magasins, pourrait cependant limiter l’accès à ces produits. Les collectionneurs devront probablement se tourner vers des revendeurs spécialisés ou des plateformes en ligne pour se procurer des éditions rares.

Les alternatives aux Blu-ray : vers un avenir numérique

Face à l’arrêt des lecteurs Blu-ray, les consommateurs devront se tourner vers des alternatives numériques pour stocker et regarder leurs films. Les services de streaming ne sont pas la seule option, car des solutions comme les achats ou les locations de films en ligne via des plateformes telles qu’Apple TV, Google Play ou Vudu continuent de croître. De plus, les technologies de stockage dans le cloud permettent aux utilisateurs de conserver leurs films sans avoir à investir dans des supports physiques. Si ces alternatives offrent une plus grande commodité, elles soulignent aussi la fin progressive de l’ère des supports physiques, avec la priorité donnée à l’instantanéité et à l’accès à la demande.