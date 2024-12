Quand Samsung pourrait-il lancer son smartphone avec double charnière ?

Il se pourrait que le lancement du téléphone à triple pliage de Samsung ne se fasse pas l'année prochaine. Découvrez quand cet événement tant attendu pourrait réellement se produire.

Tl;dr Le smartphone pliable triptyque est en développement.

Samsung pourrait lancer son modèle en 2026.

Seul le Huawei Mate XT Ultimate Design est en vente.

Un pas vers le futur : le smartphone triptyque

Imaginez un smartphone qui se déplie comme un livre, mais avec une troisième page. C’est l’innovation que promet le smartphone pliable triptyque, une avancée technologique dont l’arrivée est imminente.

Le géant Samsung dans la course

Le géant sud-coréen Samsung est réputé pour être en plein développement de ce type de smartphone. Cependant, « nous ne devrions pas le voir l’année prochaine », selon les informations récentes. L’analyste d’affichage Ross Young estime que le lancement du téléphone triptyque de Samsung pourrait avoir lieu début 2026. Bien que des rapports antérieurs aient suggéré une sortie fin 2025, Young ne semble pas partager cet optimisme.

Un marché encore vierge

Actuellement, seul le Huawei Mate XT Ultimate Design, un téléphone triptyque, est réellement en vente. C’est un appareil au design attrayant, mais son prix élevé et sa disponibilité limitée constituent un obstacle. Huawei n’occupe pas une grande part du marché international et est même interdit de vente aux États-Unis. Cela donne un avantage certain à Samsung, ou à toute autre entreprise qui parviendra à lancer le premier téléphone triptyque en dehors de la Chine.

Le design infolding de Samsung

Il semblerait que Samsung n’adopte pas l’approche de Huawei, qui laisse une partie de l’écran exposée aux éléments lorsqu’il est plié. Au lieu de cela, Samsung utiliserait un « design infolding » similaire au Z Fold 6, offrant une meilleure protection à tous les panneaux pliables lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Malheureusement, au-delà de cela, nous ne savons pas grand-chose sur le téléphone. Nous devrons simplement attendre et voir ce que Samsung nous réserve.

En conclusion, l’innovation technologique ne cesse de nous surprendre et le smartphone triptyque est une preuve supplémentaire de cette constante évolution. Reste à voir qui, de Samsung ou d’un autre acteur du marché, parviendra à conquérir ce nouveau territoire.