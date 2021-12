LG pourrait fabriquer trois nouveaux moniteurs pour Apple

Si Apple veut profiter au maximum de ses propres composants et dépendre le moins possible de fournisseurs tiers, la firme de Cupertino fait tout de même encore appel à certaines marques pour certains types de produits. C’est le cas notamment pour les moniteurs externes. LG travaillerait actuellement sur trois nouveaux moniteurs pour la marque à la pomme.

Lorsque Apple avait cessé la production et la vente de ses Thunderbolt Display, le géant américain avait travaillé avec LG pour lancer les écrans UltraFine pour les Mac. Apple avait ensuite embrayé avec ses propres moniteurs Pro Display XDR, ce qui pouvait suggérer que ce partenariat avec LG avait pris fin, mais aujourd’hui, un nouveau rapport laisse entendre le contraire.

En effet, selon plusieurs tweets de @dylandkt, LG serait actuellement à pied d’œuvre sur trois nouveaux moniteurs pour Apple. Deux d’entre eux seraient conçus pour partager des spécifications très similaires aux dalles qui équipent l’iMac 24 pouces et du futur iMac Pro 27 pouces. Le troisième, quant à lui, serait le successeur du Pro Display XDR 32 pouces et serait estampillé Apple.

Cela étant dit, ce troisième et dernier modèle est plutôt intéressant dans la mesure où, toujours selon ce tweet, il est fait mention d’une puce maison pour propulser cet écran. Difficile, à ce stade, de savoir précisément à quoi cette puce pourrait servir et quels avantages elle pourrait apporter à un écran qui n’aurait pas de puce intégrée. Pour répondre à cette question, il faudra attendre d’en savoir davantage de la part d’Apple.

À noter, cette puce maison ne serait présente que dans le modèle 32 pouces. Autrement dit, les deux autres n’y auraient pas droit et resteraient donc des moniteurs plus traditionnels. Quoi qu’il en soit, l’information est à prendre avec des pincettes. Espérons que nous aurons droit à davantage de détails dans les semaines ou mois à venir, à mesure que leur commercialisation approche.

🧵Thread 1/4: There are three LG made Displays encased in unbranded enclosures for usage as external monitors that are in early development. Two of which have the same specifications as the upcoming 27 inch and current 24 inch iMac displays.

— Dylan (@dylandkt) December 15, 2021