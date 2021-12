Level Infinite, le label des jeux haut de gamme du géant chinois Tencent

Tencent dévoile son label d'édition Level Infinite qui se focalise sur la distribution de jeux de haute qualité à un public mondial.

Level Infinite de Tencent est basé à Amsterdam et à Singapour et emploie du personnel dans le monde entier. Il fournit aux studios une assistance et des services allant de la technologie à l’aide à la production, en passant par les “Games as a Service” (GaaS), la connaissance et l’analyse des marchés locaux et mondiaux, ainsi qu’une assistance pour les intégrations liées à l’eSport et la publication internationale.

Tencent launches Level Infinitehttps://t.co/lY6jH5keWR — GamesIndustry (@GIBiz) December 7, 2021

“Le lancement de Level Infinite représente la prochaine étape de l’évolution de Tencent en tant qu’éditeur mondial et marque de confiance dans le jeu vidéo. Nous sommes impatients de proposer aux joueurs des titres de grande qualité, où qu’ils soient et quelle que soit la manière dont ils jouent“, a déclaré Michelle Liu, PDG de Tencent Games.

Les jeux édités et distribués par Level Infinite

Arena of Valor (iOS, Android) de TiMi Studio Group

Don’t Starve : Newhome (iOS, Android) de Shengqu Games

Synced : Off Planet (PC) de NExT Studios

Conan Chop Chop (PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, PC) de Mighty Kingdom/Funcom

GTFO (PC) de 10 Chambers

Metal: Hellsinger (PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, PC) de The Outsiders/Funcom

Warhammer 40,000 : Darktide (Xbox Series X, Xbox Series S, PC) de Fatshark

Warhammer : Vermintide II (PS4, Xbox One, PC) de Fatshark

Vampire : The Masquerade – Bloodhunt (PS5, PC) de Sharkmob

“Les jeux de nos partenaires de Funcom, Fatshark, Sharkmob et 10 Chambers continueront à être publiés par leurs studios“, a déclaré Chris Kramer, responsable principal de la communication de Level Infinite pour l’Amérique du Nord. “Level Infinite ajoute son soutien à ces développeurs afin d’aider leurs jeux à avoir encore plus de succès.“