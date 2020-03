Level-5 rencontre encore des difficultés dans le développement du nouveau Inazuma Eleven

Repoussé et retravaillé à plusieurs reprises, Inazuma Eleven : Eiyuu-tachi no Great Road ne voit toujours pas le bout du tunnel.

Planifié pour le printemps 2020 sur PS4, Nintendo Switch, iOS et Android depuis l’année dernière suite à l’annonce de son changement de nom, celui qui se faisait anciennement appeler Inazuma Eleven Ares devrait encore être retardé de plusieurs semaines à croire les récents propos d’Akihiro Hino, le président de Level-5 : “Nous vous faisons attendre au sujet d’Inazuma Eleven : Eiyuu-tachi no Great Road (Inazuma Eleven : Le Chemin des Héros en français ou Inazuma Eleven Heroes : Great Road en anglais) depuis très longtemps maintenant. Comme vous vous en doutez, le développement connaît des difficultés, entre autres à cause du changement de moteur de jeu. Nous espérons pouvoir faire une annonce d’ici avril prochain, notamment sur quand et sous quelle forme sortira le jeu, et d’autres détails sur nos plans. S’il vous plaît, soyez encore patients.”

Un nouveau visuel pour Inazuma Eleven : Eiyuu-tachi no Great Road

Pour mémoire, depuis le lancement du projet, le nouveau Inazuma Eleven du studio nippon Level-5 a changé d’équipe de développement à trois reprises (externe, externe, interne), tout comme le moteur graphique. Il n’est pas impossible que plusieurs DLC soient finalement disponibles dans le jeu de base à cause de l’attente. Enfin, le coronavirus pourrait également impacter le développement comme d’autres productions vidéoludiques.