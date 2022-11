L’été 2024 verra le retour d’un jeu EA de football américain universitaire

EA Sports va proposer un nouveau jeu de football américain universitaire. Rendez-vous à l'été 2024.

Un an après avoir été annoncé, le retour d’EA au football américain universitaire a enfin une date un peu plus précise. Dans une interview pour ESPN, Daryl Holt, le vice-président et directeur général de la division EA Sports de l’entreprise, déclarait que l’éditeur avait l’intention de lancer un tel jeu durant l’été 2024. Si une année et demie supplémentaire de développement semble long pour ce qui risque de venir une nouvelle sortie annuelle pour EA, c’est parce que l’entreprise explique vouloir créer un titre auquel les fans veulent vraiment jouer.

“C’est la meilleure date pour nous pour lancer ce jeu qui, nous le pensons, va répondre, voire dépasser les attentes de nos joueurs”, déclarait Daryl Holt à ESPN. “Et couvrir toute l’étendue de ce que nous voulons faire dans le jeu. Nous essayons de concevoir une expérience de football américain universitaire très immersive.”

Rendez-vous à l’été 2024

En plus d’annoncer une fenêtre de sortie, Daryl Holt partageait certains détails quant à ce à quoi ressemblera le jeu final. Il expliquait notamment que le jeu proposerait au moins 120 universités, les 10 conférences FBS et les College Football Playoff. Et d’ajouter que EA a œuvré à inclure des athlètes étudiants de la “vraie vie” dans le jeu. “Notre objectif est d’aller vers cela et de trouver un moyen significatif de les inclure dans le jeu”, selon ses propres mots. Une source chez EA déclarait à ESPN que les athlètes recevront une compensation s’ils se retrouvent dans le jeu. Le produit final intègrera aussi les modes Carrière et En route vers la gloire. Ce dernier vous permet de créer vos propres joueurs et leur faire traverser les saisons.

2024 est une longue attente pour profiter d’un nouveau jeu de football américain universitaire, mais après presque dix ans depuis la sortie de NCAA Football 14, les fans seront très certainement ravis de voir si EA a trouvé une recette qui fonctionne. Daryl Holt promettait que EA Sports partagera davantage d’informations dans les mois à venir. À suivre !