Lessons in Chemistry : la nouvelle série féministe avec Brie Larson

La comédienne américaine Brie Larson condamne le patriarcat avec passion dans Lessons in Chemistry pour Apple TV+.

Créée par Apple Studios et produite par Aggregate Films, la série télévisée Lessons in Chemistry suit Elizabeth Zott, au début des années 1950, dont le rêve de devenir scientifique est mis entre parenthèses dans une société qui considère que les femmes appartiennent à la sphère domestique, et non à la sphère professionnelle. Lorsqu’Elizabeth se retrouve enceinte, seule et renvoyée de son laboratoire, elle fait preuve de l’ingéniosité que seule une mère célibataire peut avoir. Elle accepte un poste d’animatrice dans une émission de cuisine télévisée et entreprend d’enseigner à une nation de femmes au foyer négligées – et aux hommes qui les écoutent soudain – bien plus que des recettes… tout en souhaitant revenir à son véritable amour, à savoir la science.

Un teaser pour Lessons in Chemistry

Lessons in Chemistry sera diffusée cet automne sur la plateforme de streaming Apple TV+.

Aux côtés de Brie Larson dans le rôle d’Elizabeth Zott, le casting comprend Lewis Pullman (Top Gun : Maverick, Outer Range) dans le rôle de Calvin, Aja Naomi King (The Upside, The Birth of a Nation) dans le rôle d’Harriet Slone, Stephanie Koenig (The Flight Attendant, The Offer) dans le rôle de Fran Frask, Patrick Walker (Gaslit, The Last Days of Ptolemy Grey) dans le rôle de Wakely, Thomas Mann (Winning Time : The Rise of the Lakers Dynasty, Me and Earl and the Dying Girl) dans le rôle de Boryweitz, Kevin Sussman (The Big Bang Theory, The Dropout, Better Call Saul) dans le rôle de Walter et Beau Bridges (Bloodline, Masters of Sex, The Fabulous Baker Boys) dans le rôle de Wilson.