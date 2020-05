Les spécifications du smartphone Microsoft Surface Duo fuitent et…

Si les écrans pliables ont le vent en poupe ces derniers temps, la technologie est encore trop jeune. Certains constructeurs se tournent alors vers le double écran. C'est le cas de Microsoft avec son smartphone Surface Duo;

En 2019, Microsoft créait la surprise en dévoilant plusieurs appareils dotés de deux écrans. Et notamment le Surface Duo. Une annonce très intéressante, d’autant plus que les rumeurs évoquaient l’existence d’un tel projet depuis longtemps. Et il s’agit là du premier smartphone estampillé Surface. L’appareil devait être commercialisé dans le courant de l’année 2020. La date devrait être maintenue malgré le contexte mais il y a tout de même une mauvaise nouvelle…

Les spécifications du Microsoft Surface Duo seraient connues

Lorsque ce smartphone avait été dévoilé officiellement en 2019, on annonçait alors une puce Qualcomm Snapdragon 855, puce qui était alors ce qui se faisait de mieux. Cela étant dit, nous sommes aujourd’hui en 2020 et c’est le Snapdragon 865 qui règne. L’on se serait attendu à ce que Microsoft mette à jour sa puce pour rester en adéquation avec les standards du moment… Il semblerait qu’il n’en soit finalement rien. Et c’est bien dommage.En effet, selon un rapport de Windows Central, Microsoft aurait choisi de conserver la puce Snapdragon 855. Une décision étonnante, et relativement décevante.

et laisse entrevoir un appareil de 2019

D’autant que le reste des spécifications laisse lui aussi à désirer. La batterie n’offre “que” 3 460 mAh et le stockage est limité à 64 Go. Selon les standards actuels, tout cela est assez faible. Selon la firme de Redmond, la batterie devrait permettre à l’utilisateur de profiter du Surface Duo durant une journée. Il faudra vérifier ce qu’il en est dans la pratique parce que alimenter les deux écrans 5,6 pouces de la bête sera nécessairement plus gourmand que d’en alimenter un seul comme sur un smartphone plus classique. La 5G ne sera pas de la partie, tout comme la recharge sans fil. Autrement dit, si cette information est avérée, le Surface Duo ne pourra aucunement rivaliser avec les appareils les plus récents. Seul tiendra alors son concept à double écran.