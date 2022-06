Les Smart TV Samsung bientôt compatibles avec le Xbox Game Pass Ultimate

Les Smart TV Samsung de 2022 seront compatibles avec le Xbox Game Pass Ultimate, de quoi jouer aux jeux vidéo à moindre coût.

Les smart TV sont de plus en plus performants, leurs composants leur permettent une puissance de calcul très intéressante, ce qui en fait un support de choix pour le streaming de jeux vidéo, transformant les téléviseurs en appareils de gaming très efficaces, pour peu, bien évidemment, que vous ayez un abonnement à un service permettant de le faire.

Les Smart TV Samsung de 2022 seront compatibles avec le Xbox Game Pass Ultimate

Les Smart TV Samsung de 2022 seront compatibles avec le Xbox Game Pass Ultimate, comme l’a annoncé tout récemment Microsoft. Et pour profiter du service, il suffit d’installer l’application cliente Xbox sue le téléviseur et de se connecter. Samsung et Microsoft ont déjà travaillé à rendre plus de 100 jeux accessibles directement sur les smartphones Galaxy, il s’agit là ni plus ni moins que d’une extension de ce partenariat.

Microsoft cherche actuellement activement à signer des accords similaires avec d’autres fabricants de TV, mais, pour l’heure, nous n’avons aucun détail de l’avancée de ces discussions. Il semblerait en tous les cas que Samsung ait davantage de ressources en interne pour pouvoir proposer ce service si tôt. Pour les autres intéressés, il faudra certainement l’aide de Microsoft avant que des telles applications n’arrivent sur leurs TV.

L’application Xbox est compatibles avec les manettes Xbox connectées sur le TV directement. D’autres manettes devraient cependant fonctionner tout aussi bien, y compris les manettes PlayStation, et le processus pour ce faire est des plus simples.

De quoi jouer aux jeux vidéo à moindre coût

Streamer ainsi des jeux vidéo peut être très intéressant et cela pourrait offrir une solution bien moins onéreuse que de devoir acheter un appareil dédié, qu’il s’agisse d’une console ou d’un PC, pour peu, bien sûr, que vous disposiez d’une excellente connexion à Internet. Si vous aimez tester fréquemment de nouveaux jeux, jouer en streaming directement depuis votre TV est assurément la solution la plus simple et la moins coûteuse.

Espérons maintenant que davantage de fabricants de TV rejoindront Samsung pour que les jeux Xbox soient jouables en streaming sur un maximum de téléviseurs. Et qui sait, peut-être que d’autres services, comme GeForce Now, pourraient arriver aussi.