Les Samsung Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra sont enfin là

Samsung tenait son Galaxy Unpacked hier soir, l'occasion de dévoiler en grande pompe ses très attendus Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra. Voici donc tout ce qu'il faut savoir sur ces deux grosses bêtes.

Les Samsung Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra étaient attendus par les fans, c’est le moins que l’on puisse dire. L’annonce est désormais derrière nous, ces deux modèles deviennent de facto ce que le géant sud-coréen a de meilleur dans son catalogue. Les Note 20 et Note 20 Ultra reposent sur les bases des S20 et S20 Ultra, en faisant mieux encore. Jusqu’à quel point ?

Les Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra sont officiels

Avec un Industrial Design toujours amélioré, Samsung fait passer l’écran à 6,9 pouces (pour le Ultra) en conservant les mêmes dimensions extérieures. Le tout avec un rafraîchissement 120 Hz intelligent pour ne pas trop puiser dans la batterie. Avec une telle diagonale, le S-Pen livre tout son potentiel. Dans sa nouvelle version, il est plus précis et plus réactif que jamais, avec une latence de seulement 9 ms, le E-Pen le plus réactif à ce jour. De nouveaux gestes Pen Air Action sont aussi ajoutés, pour en faire toujours plus, notamment dans un contexte professionnel.

Car c’est précisément pour cela que le Galaxy Note avait été pensé à l’origine. Nombre d’applications, comme Samsung Notes, ont été revues. Cette dernière est aujourd’hui une plate-forme de création et de partage de contenu à part entière. Live sync fait aussi son apparition, pour partager des notes entre appareils et synchroniser vos notes manuscrites avec un enregistrement audio. Très pratique pour retranscrire une interview.

Les Galaxy Note 20 peuvent aussi projeter le contenu de l’écran sans fil et passer en Mode Desktop avec Samsung DEX. Plus besoin d’un dock, il est possible de se connecter à n’importe quel TV compatible Miracast, écran ou projecteur. Productivité, productivité, productivité.

Design et performances à leur paroxysme

En ce qui concerne le hardware embarqué, les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra sont propulsés par un Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Avec prise en charge de la 5G (sub-6 et mmWave) et du WiFi 6, ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle. Certains modèles seront, comme à l’accoutumée, dotés d’un processeur Samsung Exynos 990. L’expérience utilisateur reste similaire. La batterie atteint les 4 500 mAh, pour le Ultra. Et avec la technologie ultra-wideband (UWB) qui fait son apparition, les Note 20 pourraient être utilisés pour le repérage d’intérieur ou comme clef électronique. BMW avait annoncé une option en ce sens.

Côté photo/vidéo, les modules sont similaires à ceux des S20 et S20 Ultra. La caméra du Galaxy Note 20 est la même que celle du S20. Pour le Note 20 Ultra, c’est celle du S20 Ultra à laquelle a été ajouté un autofocus laser, pour corriger un “point faible” sur le S20 Ultra. En plus de pouvoir enregistrer en 8K à 24 fps, le Galaxy Note 20 peut utiliser les microphones des Samsung Galaxy Buds comme source audio supplémentaire pour améliorer la réduction de bruit, c’est assez impressionnant.

Les précommandes de ces deux monstres sont ouvertes, les premières livraisons sont attendues pour le 21 août. Il faudra compter 959€ pour la version 4G du Note 20 et 1 059€ pour son alter ego 5G. Le Galaxy Note 20 Ultra, uniquement 5G, est vendu 1 309€ avec 256 Go de stockage et jusqu’à 1 409€ pour le modèle 512 Go. À noter, il est possible de choisir entre 2 bonus de précommande : une paire de Galaxy Buds+ ou un pack incluant 3 mois de Xbox Game Pass Ultimate offerts + manette PowerA MOGA XP5-X Plus + chargeur sans fil EP-N105.