Les quatre meilleures alternatives à Reddit

Reddit est dans la tourmente. Et cela pourrait pousser certains utilisateurs à aller voir ailleurs. Mais où ? Voici quatre alternatives qui méritent votre attention.

Reddit se délite. Son PDG engage des tactiques pour le moins controversées pour faire retomber la pression. Certains subreddits ont vu leur équipe de modération être remplacée ou totalement supprimée, ce qui signifie que, même lorsque la situation sera revenue à la normale, ces subs ne seront plus ce qu’ils étaient. Tout ceci à cause de gros changements appliqués sur l’accès aux API (le plus important étant la tarification en place là où c’était jusqu’à présent gratuit).

Le problème, finalement, avec tout cela, c’est qu’il n’existe aujourd’hui aucun site qui fait ce que Reddit fait. Il y avait, fut un temps, Digg, mais l’aventure n’a pas duré très longtemps, la plateforme ayant beaucoup changé. La question est donc : quelles alternatives aujourd’hui pour les utilisateurs de Reddit ?

Lemmy

Lemmy est une plateforme de discussion sur laquelle il est possible de publier des liens et autres contenus dans des threads. Très similaire à Reddit donc. Mais contrairement à ce dernier, tout est lié. Vous pouvez rejoindre un serveur Lemmy et communiquer avec d’autres serveurs Lemmy. Pour le dire autrement, Lemmy est à Reddit ce que Mastodon est à Twitter.

Lemmy a des communautés comme Reddit, celles-ci commencent par “c/” et non “r/”. Il faut aussi connaître le serveur de la communauté pour pouvoir y accéder : lemmy.ml/c/simpleliving existe, mais pas lemmy.world/simpleliving.

À noter, au moins une app tierce Reddit, Sync, se prépare à devenir un client Lemmy suite aux changements initiés par Reddit.

Comment rejoindre Lemmy : allez sur join-lemmy.org et choisissez un serveur. N’importe lequel.

Kbin

Kbin est un autre serveur de discussion fédéré – la même idée que Lemmy -, mais compatible avec le microblogging façon Mastodon. À la place des subreddits ou communautés, des “magazines”. Kbin est considéré comme en bêta et comme Lemmy, il n’y a pas encore énormément d’utilisateurs.

Comment rejoindre Kbin : Allez sur kbin.pub, cliquez sur Instances et choisissez un serveur.

Tildes

Tildes est une autre alternative. Sur invitation uniquement, pour l’heure, car encore en alpha.

Tildes n’est pas fédéré, il n’y a qu’un seul endroit où s’inscrire. Et les communautés sont, ici, des tildes – au début d’internet, nombre de pages personnelles avaient un tilde (~) au début de leur nom). Sur Tildes.net, chaque tilde peut avoir des tags. Il y a par exemple le tilde ~health avec le tag “fitness”.

Comment rejoindre Tildes : Trouvez quelqu’un qui a un compte et demandez une invitation.

Discord

Discord n’a rien à voir avec Reddit, c’est une app de chat, similaire à Slack – ou IRC pour les plus vieux -. Mais de nombreuses communautés Reddit ont un serveur Discord.

Chaque communauté Discord est privée – nombre d’entre elles sont sur invitation uniquement – et ce sont elles qui décident qui elles font entrer et comment elles se gèrent.

Comment rejoindre Discord : faites-vous inviter par la communauté que vous voulez rejoindre. Pour les Discord associés à un Reddit, il y a souvent un lien dans le sub en question.