Les Quatre Fantastiques : tout savoir sur le casting officiel

Marvel Studios a dévoilé le casting du film Les Quatre Fantastiques pour la Saint Valentin.

Marvel Studios officialise le casting du film Les Quatre Fantastiques

Après une longue recherche et diverses rumeurs, Marvel Studios lève enfin le voile sur le casting de son prochain film, Les Quatre Fantastiques, réalisé par Matt Shakman.

Happy Valentine’s Day from Marvel’s First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four. Marvel Studios' #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/dOmLG0m7ie — Marvel Studios (@MarvelStudios) February 14, 2024

Un casting de renom pour Les Quatre Fantastiques

Les acteurs principaux du film Les Quatre Fantastiques seront Pedro Pascal (Reed Richards, alias Monsieur Fantastique), Vanessa Kirby (Sue Storm, alias la Femme invisible), Joseph Quinn (Johnny Storm, alias la Torche humaine) et Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm, alias la Chose).

Pedro Pascal s’est fait connaître ces dernières années grâce à ses rôles principaux dans The Mandalorian et The Last of Us. Vanessa Kirby est surtout connue pour son rôle de la princesse Margaret dans The Crown, tandis que Joseph Quinn a connu un grand succès en 2022 avec son rôle dans la quatrième saison de Stranger Things. Enfin, Ebon Moss-Bachrach a remporté un succès récent grâce à son rôle dans la série primée aux Emmy, The Bear.

L’univers Marvel ouvre un nouveau chapitre

Le film, intitulé officiellement Les Quatre Fantastiques (ou The Fantastic Four), sortira au cinéma le 25 juillet 2025. Cette annonce a également permis de révéler que le film Thunderbolts de Marvel, initialement prévu pour cette date, a été décalé au 2 mai 2025. Le film Les Quatre Fantastiques sortira donc deux semaines après Superman: Legacy de James Gunn, marquant le lancement du nouvel univers cinématographique de DC.