Les problèmes de santé dans l’Espace enfin explicités ?

Partir en mission dans l'Espace n'est pas une promenade de santé. Déjà, il faut être en condition physique de pouvoir encaisser le voyage en lui-même. Et il faut faire face à d'éventuels problèmes de santé une fois là-haut.

L’exploration spatiale soulève tout un tas de questions et ce dans des domaines très divers. L’un d’entre eux est celui de la santé. Pour des raisons jusqu’alors inexpliquées, les astronautes qui passent de longues périodes dans l’Espace sont davantage susceptibles de développer des problèmes de santé, notamment au niveau cardiovasculaire et de leur sommeil. Pourquoi ? Comment ? Il se pourrait que l’on ait aujourd’hui une réponse à cette question.

La cause des soucis de santé dans l’Espace enfin découverte ?

En effet, des scientifiques ont publié une étude indiquant que les mitochondries, les “usines” qui produisent l’énergie dans les cellules, joueraient ici un rôle clef. Des souris souffrant de problèmes aux yeux et au foie avaient souvent des soucis avec leurs mitochondries dans plusieurs études. L’astronaute de la NASA Scott Kelly, en photo ci-dessus, pourrait d’ailleurs avoir subi divers changements dans son système immunitaire lorsqu’il était à bord de la Station Spatiale Internationale en 2015 à cause de ces mêmes problèmes de mitochondries.

Des échantillons de fluides corporels prélevés sur d’autres astronautes laissent aussi supposer que l’activité de ces mitochondries a été altérée dans l’Espace.

Ce serait à cause des mitochondries

Cette découverte potentielle s’inscrit dans le cadre de la plate-forme open-source GeneLab de la NASA. L’outil collecte de grands volumes de données biologiques spatiales du monde entier. Parmi celle-ci, des informations cellulaire, comme l’ADN, l’ARN et les protéines.

Ces résultats renforcent les craintes que les astronautes pourraient faire face à des défis de santé importants lors des futures missions, et plus particulièrement pour les voyages vers la Lune et Mars. Cette découverte pourrait être cruciale pour venir à bout de ces problèmes futurs. L’auteur principal de cette étude, Afshin Beheshti, déclarait à la NASA que cela pourrait aboutir à des “contremesures et médicaments” pour permettre aux humains de bien vivre dans l’Espace pendant de longues périodes. Passer plusieurs mois en orbite ou dans l’Espace profond pourrait alors ne plus poser de problèmes au corps, il suffirait de prendre ses précautions une fois là-haut en attendant de revenir sur Terre.