Les premiers Apple MacBook Air et MacBook Pro avec puce M2 devraient arriver avant la fin de l’année

Les MacBook Air et Pro avec puce M2 verraient finalement le jour en 2022, une nouvelle rumeur qui contredit l'information de Ming-Chi Kuo.

L’année 2022 devrait être une année très riche en lancements de produits pour la firme de Cupertino. De nombreux nouveaux ordinateurs sont attendus. Nous avons déjà eu droit à un petit aperçu de cette nouvelle génération avec le Mac Studio, notamment. Certains attendent les premières machines dotées de la puce Apple Silicon M2.

Il y a quelques jours, une rumeur assez inquiétante, si l’on peut dire, était lancée par le souvent très bien informé analyste Ming-Chi Kuo. Celle-ci affirmait que la marque à la pomme pourrait continuer d’utiliser la puce M1 dans ses nouveaux MacBook Air, version 2022 donc.

Une information relativement inquiétante dans la mesure où la puce M1 est basée sur l’architecture de la puce Apple A14. Et quand on sait que l’on devrait voir cette année arriver la puce A16, on se dit que, à tout le moins, Apple aurait pu passer à la puce M2, qui devrait très probablement être basée sur une architecture similaire, ou plus moderne en tous les cas.

Une nouvelle rumeur qui contredit l’information de Ming-Chi Kuo

Cela étant dit, il se pourrait qu’il y ait finalement de bonnes nouvelles sur ce point. En effet, si l’on en croit un rapport de 9to5Mac, la firme de Cupertino devrait bel et bien lancer ses nouveaux MacBook Air et MacBook Pro avec puce M2 avant la fin de cette année 2022. Ce rapport contredit donc totalement celui de Ming-Chi Kuo, mais tous deux ne sont que de simples rumeurs, à prendre donc avec des pincettes.

Le nouveau MacBook Pro devrait quant à lui être un remplaçant direct au modèle 13 pouces avec puce M1 qui avait été commercialisé en 2020. Cela signifie qu’il s’agira davantage d’une version d’entrée de gamme par rapport aux récents MacBook Pro de 14 et 16 pouces, parfaite pour celles et ceux qui veulent certaines fonctionnalités “Pro” sans nécessairement avoir besoin de la puissance des grands modèles et/ou vouloir dépenser autant.