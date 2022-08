Les précommandes de Call of Duty : Modern Warfare II permettront de jouer une semaine avant

La précommande de Call of Duty : Modern Warfare II offrira un accès anticipé d'une semaine pour faire la campagne solo. Un événement dédié organisé le 15 septembre en dévoilera davantage.

Vous arrive-t-il de vous sentir coupable de faire la campagne solo d’un jeu le jour de sa sortie alors que tous vos amis se ruent directement sur le mode multijoueur ? Si vous êtes dans ce cas, sachez que vous pourriez éviter cet embarras avec Call of Duty : Modern Warfare II. En effet, Activision a révélé que les clients qui précommandent le jeu pourront jouer à l’histoire de MW2 dès le 20 octobre, soit une semaine avant le lancement officiel du jeu, le 28 octobre prochain. Vous pourrez ainsi faire le contenu solo avant de vous lancer à corps perdu dans le jeu en ligne.

Comme vous le saviez peut-être déjà, les clients qui précommandent le jeu auront aussi droit à un accès anticipé de deux jours à des sessions de bêta ouverte de MW2 ainsi que l’utilisation d’un personnage et de skins d’armes spéciaux. Et si vous décidez de craquer pour la Vault Edition, vous aurez, en plus, droit à un Battle Pass pour la première saison ainsi que des personnages et des cosmétiques accessibles dans la bêta ouverte, Warzone et même le remake du Modern Warfare original.

Activision promet par ailleurs de donner davantage de détails concernant son MW2 et le prochain Warzone (y compris sa nouvelle version mobile) durant un événement dédié à la licence Call of Duty qui aura lieu le 15 septembre prochain. Cependant, l’accès anticipé à la campagne solo montre les priorités de l’entreprise. Bien que celle-ci travaille toujours à faire avancer l’histoire des jeux, ce dernier opus servira davantage de base pour une nouvelle expérience en multijoueur.

Voilà en tous les cas un titre très prometteur et tout aussi attendu par les fans de la franchise, et les autres. Rendez-vous le 15 septembre pour découvrir de nouveaux détails sur le jeu et fin octobre pour se plonger dedans !