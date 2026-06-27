Les opérateurs espagnols contraints de maintenir le réseau sans électricité

Après la panne géante de l’an dernier, l’Espagne va imposer des secours aux réseaux mobiles. Objectif, garder du signal pendant au moins quatre heures.

En bref Secours obligatoires pour les réseaux mobiles.

Quatre heures d’autonomie minimum visées.

Le plan suivra un déploiement sur trois ans.

Perdre l’électricité, c’est déjà pénible. Perdre en plus le réseau mobile au même moment, là, ça devient un vrai problème. L’Espagne veut éviter ce scénario et prépare un tour de vis assez net pour les opérateurs.

Le réseau ne devra plus tomber avec le courant

D’ici la fin 2026, un décret royal doit être approuvé pour obliger les opérateurs mobiles et les sociétés d’infrastructure à installer des systèmes de secours. L’idée est simple, mais pas gadget du tout, garder la connectivité active pendant une coupure de courant.

Concrètement, ces secours, batteries ou autres solutions, devront permettre de tenir au moins quatre heures durant un blackout. Pas éternellement, donc. Mais assez pour garder un minimum de service quand tout le reste vacille.

Une montée en charge progressive, mais ciblée

Tout le secteur ne sera pas concerné de la même façon. La règle visera les entreprises qui servent au moins 500.000 utilisateurs ou qui dépassent 50 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, soit environ 49 millions d’euros.

Et le calendrier ne sera pas immédiat. La première année, ce filet de sécurité devra couvrir 50 % de la population. La deuxième, 65%. Puis 75% la troisième année. En gros, l’Espagne ne demande pas un miracle instantané, mais un déploiement très cadré.

Le vrai déclencheur, c’est la panne géante de l’an dernier

Cette réforme n’arrive pas par hasard. Elle répond à l’énorme panne électrique de l’an dernier, qui a touché l’Espagne, mais aussi le Portugal et la France. Quand un blackout de cette taille coupe aussi les communications, vous voyez tout de suite pourquoi le sujet dépasse la simple gêne du quotidien.

Le texte ira plus loin que les seuls réseaux mobiles. Les centres de contrôle dont l’arrêt pourrait affecter tout le pays devront rester en service pendant au moins 24 heures. Et les centres d’appels d’urgence devront aussi avoir des plans pour continuer à fonctionner, comme l’a rapporté Reuters. Là, on parle d’infrastructures vitales, pas juste de confort utilisateur.

Une rustine utile, pas forcément la solution finale

Le choix paraît franchement logique à court terme. Mais il y a un petit astérisque quand même. Avec l’arrivée progressive de satellites capables de connecter directement les téléphones et leur intégration dans les réseaux mobiles, cette obligation pourrait perdre une partie de son intérêt dans les années à venir.

Pour l’instant, ça ne change pas le fond. L’Espagne mise sur du concret, avec une exigence immédiate de résilience. Et après un blackout de cette ampleur, difficile de lui reprocher de vouloir du signal quand tout le reste s’éteint.