Les nouvelles enceintes portables de Sony résistent à l’eau et s’en sortent mieux avec les appels

Sony dévoile trois nouvelles enceintes portables, pensées et conçues pour l'extérieur, avec une haute qualité de son.

Comme chaque année à cette époque, Sony introduit de nouveaux produits dans sa gamme d’enceintes portables. Aujourd’hui, trois nouveaux modèles font leur apparition, tous trois pensés et conçus pour une utilisation en extérieur, avec une certification IP67. Trois modèles appartenant aussi à la gamme X-Sereis, avec des haut-parleurs non circulaires “X-Balanced” pour davantage de pression accoustique et moins de distorsion.

L’option la plus grosse est le SRS-XG300, de forme cylindrique avec une poignée rétractable, dans un aspect boombox compact. L’enceinte XG300 offre une fonctionnalité Mega Bass pour amplifier les basses, une ClearAudio+ pour un “son le plus équilibré” et un Live Sound Mode qui vient simuler le son d’un concert. De plus, l’app Sony Music Center vous donne la possibilité d’ajuster l’égaliseur selon vos préférences. Vous pouvez aussi connecter plusieurs enceintes pour un mode Party Connect ou Stereo Pair.

À l’intérieur de cette SRS-XG300, deux haut-parleurs X-Balanced, deux tweeters et deux radiateurs passifs pour gérer l’audio. Selon Sony, la XG300 offre 25 heures d’autonomie sur une seule charge et vous pouvez avoir 70 minutes d’écoute avec seulement 10 minutes de charge. À noter, la présence de la fonctionnalité Echo Cancelling pour un son plus naturel des appels si vous l’utilisez pour cela. La SRS-XG300 sera disponible à partir du 15 juillet en gris ou noir pour 350 $.

Vient ensuite l’enceinte SRS-XE300, avec sa forme pentagonale, plus compacte que la XG300. Avec son diffuseur de son en ligne, elle diffuse le son de manière plus uniforme. Les modes Party Connect et Stereo Pair permettent de synchroniser plusieurs enceintes. On retrouve aussi un bouton mute pour le micro pour les appels ainsi que l’Echo Cancelling. Certifiée IP67, la XE300 est aussi résistante aux chocs. 24 heures d’autonomie annoncées sur une seule charge, et 10 minutes de recharge confère 70 minutes d’utilisation. La SRS-XE300 sera disponible à partir du 15 juillet en gris, noir ou bleu, pour 200 $.

Enfin, l’option la plus compacte, la SRS-XE200, plus compacte que la XE300 mais avec le même design, la seule différence visible étant la lanière de transport. Elle reprend les mêmes caractéristiques de son que sa grande sœur et offre jusqu’à 16 heures d’autonomie sur une seule charge, avec 70 minutes d’écoute pour 10 minutes de charge. La XE200 sera disponible à partir du 15 juillet en gris, noir, bleu ou orange (exclusivité Target aux États-Unis) pour 130 $.

Les précommandes sont déjà ouvertes. Davantage de détails sur le site de Sony.