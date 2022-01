Les lunettes d’Apple pourraient s’adapter d’elles-mêmes à votre correction

Les Apple Glasses pourraient s'adapter d'elles-mêmes à votre vue

Le problème avec les casques ou lunettes de réalité virtuelle/augmentée/mixte, c’est que, souvent, ces appareils ne sont pas adaptés aux utilisateurs qui doivent porter des lunettes de vue. Les fabricants ne peuvent pas simplement ignorer cette partie du public. L’une des solutions à ce problème serait de créer un appareil qui peut venir se “greffer” directement sur les lunettes existantes, mais il semblerait qu’Apple ait une autre idée en tête.

En effet, selon un brevet découvert tout récemment par AppleInsider, il semblerait que la marque à la pomme réfléchisse à la possibilité de concevoir des lunettes dont les verres pourraient s’adapter d’eux-mêmes à une éventuelle correction. Cela signifierait que les utilisateurs n’auraient plus à acheter une nouvelle paire lorsque leur vue change, les Apple Glasses s’adapteraient en conséquence, tout simplement.

Le brevet en question décrit un système qui utiliserait une pile de lentilles à cristaux liquides ainsi qu’une lentille ajustable à cristaux non liquides. Les lentilles avec du liquide pourraient être remplies d’un matériau au voltage modulable entouré d’électrodes. En procédant à de micro-ajustements via une application, les lentilles pourraient alors voir la quantité de lumière qui passe à travers elles être modifiées.

Une technologie qui existe déjà, plus ou moins

Aussi intéressante que puisse être cette idée, ce ne serait pas la première fois qu’une telle innovation voit le jour. La semaine dernière, par exemple, durant le CES, la société 32 North dévoilait officiellement une paire de lunettes de soleil capable de devenir des lunettes de vue classiques via un simple balayage du doigt. Autrement dit, le concept existe déjà et les technologies pour ce faire sont une réalité. La question est donc de savoir si la firme de Cupertino décidera ou non de se lancer dans cette grande aventure. Et le fera-t-elle dès la première génération de lunettes ? L’avenir nous le dira.