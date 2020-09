Les lunettes connectées d’Apple pourraient envoyer les images directement sur vos pupilles

Les réalités virtuelle et augmentée sont aujourd'hui très prisées par nombre de sociétés de la tech. Certains sont déjà bien en place, d'autres prennent davantage leur temps, comme Apple. Plusieurs projets sont lancés chez la marque à la pomme...

Les casques pour les configurations de réalité virtuelle sont assez imposants à cause des écrans qu’ils intègrent directement. Cela étant dit, Apple pourrait avoir une idée pour réduire sensiblement leurs mensurations et proposer ainsi un jour des casques de réalité virtuelle et/ou augmentée qui seraient bien plus compacts et légers. En effet, la marque à la pomme réfléchit à une idée très différente d’afficher les images ou les vidéos au porteur de l’appareil.

Des mini-projecteurs dans les lunettes connectées d’Apple ?

Patently Apple a découvert un brevet déposé il y a quelque temps par Apple laissant clairement à penser que la firme de Cupertino explore diverses méthodes de délivrer du contenu vidéo via un appareil wearable. Si l’on en croit la description accompagnant le document, il semblerait que Apple réfléchisse notamment à l’utilisation de mini projecteurs intégrés dans l’appareil pour diffuser les images directement sur les pupilles de l’utilisateur.

Pour une image projetée directement sur la pupille de l’utilisateur ?

En plus de pouvoir potentiellement réduire drastiquement l’encombrement d’un tel appareil, l’utilisation d’une telle technologie pourrait aussi affecter dynamiquement la manière dont l’utilisateur voit les images dans la mesure où elles sont proposées directement sur la pupille, ceci pour une meilleure mise au point. Cela pourrait aussi aider à réduire voire éliminer totalement le conflit accommodation convergence que l’on retrouve très souvent dans les configurations de réalité virtuelle traditionnelles.

Une rumeur très populaire ces derniers temps voudraient que Apple soit activement à l’œuvre sur sa propre paire de lunettes connectées. Impossible, pour l’heure, de savoir quelle forme l’appareil pourrait avoir ni quand il sera disponible. Difficile donc dans ces conditions de savoir si ce brevet n’est qu’une idée comme cela ou s’il faut s’attendre à pouvoir profiter d’un tel système dans un avenir relativement proche. Voilà en tous les cas qui pourraient vraiment secouer le marché et pousser encore davantage à l’adoption de ce genre d’accessoire. Affaire à suivre !