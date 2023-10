Les leçons de musique de Duolingo arrivent cet automne. Les leçons de mathématiques, elles, deviennent plus terre à terre.

Duolingo lancera son cours de musique dans le courant de l’automne. La société spécialisée dans les technologies éducatives avait annoncé qu’elle préparait des leçons autour de la musique en septembre, promettant “des centaines de petites leçons” qui pourront vous permettre d’apprendre la musique avec l’aide de plus de 200 chansons. Duolingo, bien sûr, a transformé l’apprentissage de la musique en une expérience de jeu, divisant les leçons en niveaux que vous devez compléter, et vous perdez des points (des cœurs) à chaque mauvaise réponse.

Il vous faudra d’abord vous familiariser avec les sons des notes C et D avec un piano virtuel. Duolingo vous fera correspondre leur son avec leur place sur une portée, pour que vous puissiez savoir comment elles sonnent et les localiser sur une portée lorsque vous aurez terminé l’exercice. Vous passerez ensuite sur les notes suivantes dans les leçons suivantes, mais avant cela, Duolingo testera ce que vous avez appris en vous faisant jouer des airs bien connus. Pas de panique, il suffit de suivre les notes qui défilent à l’écran, mais cela pourra rester délicat pour celles et ceux qui ont de vraies difficultés avec la musique. Si les premières leçons sont trop basiques pour vous, vous pouvez les passer et avancer directement vers quelque chose de plus difficile.

Les leçons de mathématiques, elles, deviennent plus terre à terre

En plus de créer un cours complet de musique, Duolingo a aussi mis à jour ses leçons de mathématiques pour permettre aux utilisateurs de gagner “des capacités avancées pour les maths du monde réel”, comme le fait de calculer rapidement des pourboires ou des taux horaires. “Bien que Duolingo soit connu pour les langues, nous nous étendons aux mathématiques et à la musique parce que ce sont des sujets que les gens trouvent souvent intimidants”, expliquait Karen Chow, ingénieure pédagogique sénior pour Duolingo Music, à Engadget. “Vous entendrez des gens dire ‘Oh, je n’ai pas l’oreille musicale’ ou ‘Oh, je suis tout simplement pas fait pour les maths.’ Nous voulons montrer à ces gens-là que l’apprentissage de ces sujets reste possible et même que cela peut être très drôle !”

Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente pour la musique, si vous voulez commencer à apprendre dès que ce cours est disponible. Au lancement, la musique sur Duolingo ne sera disponible que sur les appareils iOS, en anglais et en espagnol, mais “ce cours arrivera chez davantage d’apprenants très bientôt.”