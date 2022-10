L’application gratuite Duolingo Math arrive sur iOS

L'app mobile Duolingo Math est enfin disponible, sur iOS et en anglais uniquement, pour le moment.

Duolingo ne permet plus uniquement d’apprendre une nouvelle langue. L’entreprise vient en effet de publier Duolingo Math sur iOS, plus d’un an après avoir présenté l’app pour la première fois. Naturellement, Duolingo Math partage énormément de l’ADN de la plateforme d’apprentissage de langues, y compris les animations colorées et les exercices interactifs avec une bonne dose de ludification.

L’application a deux composantes principales : un programme de mathématiques de niveau élémentaire qui reprend les cours abordés par l’enfant durant ses différentes années d’école et des exercices d’entraînement cérébral à destination des adultes, avec des sujets plus poussés et un accent mis sur l’amélioration des capacités mentales en mathématiques. La première reprend des aspects comme la multiplication, la division, les fractions, les décimaux, la géométrie, les mesures, etc. L’entraînement cérébral, quant à lui, aborde des sujets similaires à un niveau plus élevé, avec des exercices plus difficiles. Duolingo espère que les gens pourront apprendre des choses très pratiques, comme la conversion entre les onces et les livres.

Sur iOS et en anglais uniquement, pour le moment

Duolingo avait mené une vaste enquête sur l’anxiété envers les mathématiques. Selon les résultats, 93 % des adultes résidant aux États-Unis ont déjà fait l’expérience d’une anxiété quelconque vis-à-vis des mathématiques, avec aviron la moitié des lycéens éprouvant une “très grande anxiété”. Avec cette app, l’entreprise veut rendre les maths “accessibles et sympas” à tout le monde.

Duolingo Math est loin d’être la seule app mobile pour apprendre les mathématiques, mais le nom même de Duolingo pourrait attirer de nombreux utilisateurs. Comme Khan Academy, Duolingo Math est gratuite. L’app est disponible sur iPhone, iPad et certains iPod Touch et n’est malheureusement disponible qu’en anglais à l’heure actuelle. L’entreprise n’a pas précisé quand la version Android sera disponible. À suivre !