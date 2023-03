Duolingo travaille sur une app pour apprendre la musique. L'entreprise diversifie ses activités, et cela semble porter ses fruits.

Vous connaissez probablement Duolingo en tant qu’application pour apprendre une nouvelle langue, ou tout du moins pour vous familiariser avec la langue locale du pays que vous visitez. La société a exploré d’autres sujets d’apprentissage ces dernières années, et il semblerait qu’elle se prépare à en ajouter un nouveau : la musique. Selon une récente offre d’emploi, aperçue par TechCrunch, Duolingo aurait une petite équipe en interne travaillant sur une application pour apprendre la musique.

Cette offre d’emploi vise à trouver un “expert dans l’éducation musicale qui combine les connaissances théoriques sur la recherche scientifique de l’apprentissage en lui-même et une expérience dans l’enseignement pratique.” Celui ou celle qui aura le poste aura notamment pour mission de faire en sorte que l’application est “bien ancrée dans les sciences de l’enseignement.” Il faudra traduire “les conclusions de la recherche en idées concrètes” qui peuvent être utilisée via des activités “d’apprentissage par la pratique” pour lesquelles Duolingo est connu et reconnu. Il faudra aussi prendre le lead sur l’élaboration du curriculum, ce qui signifie que l’application n’est qu’au tout début de son cycle de vie.

L’entreprise diversifie ses activités, et cela semble porter ses fruits

Quand cette application Duolingo Music verra le jour, si ce doit être le cas, elle rejoindra une liste grandissante d’applications visant à simplifier l’apprentissage, comme l’app ABC qui apprend aux plus jeunes à lire et à écrire. Il y a aussi l’app English Text, pour les certifications de langues, et même une application dédiée aux mathématiques qui utilise des animations et des exercices interactifs pour aider les utilisateurs à apprendre à multiplier, diviser, gérer les fractions, la géométrie et les mesures. Comme le précise TechCrunch, l’entreprise diversifie ses activités pour assurer sa survie et générer davantage de revenus à l’avenir. Et ces initiatives semblent porter leurs fruits : dans son rapport financier du quatrième trimestre 2022, Duolingo annonçait une progression de 67 % de son nombre d’abonnés payants par rapport à l’année précédente.