Les Incorruptibles : Showtime commande une nouvelle adaptation télévisée

Une nouvelle série télévisée basée sur Les Incorruptibles est en développement au sein de la chaine américaine Showtime.

Écrit par Ben Jacoby (Newsflash, Flash Boys), le projet est basé sur le livre de Max Allen Collins et A. Brad Schwartz, Scarface and the Untouchable : Al Capone, Eliot Ness and the Battle for Chicago. Jacoby est producteur exécutif avec Alex Kurtzman (The Mummy, The Island, Clarice) de la société de production Secret Hideout, Heather Kadin (Scorpion, Limitless, Instinct) et Aaron Baiers (Star Trek, Matador, Newport Beach). Alan Gasmer (Dublin Murders, Fahrenheit 451, Vikings), Bob Bookman (The Mosquito Coast, A Horse Walks Into A Bar), Peter Jaysen (Crash & Brun, You Me Her, Mosquito Coast) et Bill Nuss sont également producteurs. L’histoire épique d’Al Capone et d’Eliot Ness a été racontée à de nombreuses reprises à l’écran, notamment dans le film de Brian De Palma de 1987 avec Kevin Costner dans le rôle de Ness et Robert De Niro dans celui de Capone ou encore dans une série populaire sur ABC de 1959 à 1963.

Le mythique duel entre Al Capone et Eliot Ness sera de nouveau porté sur le petit écran

Les Incorruptibles de Showtime avec l’aide des studios de CBS se penchera sur la politique de l’époque de la prohibition, l’industrialisation, les médias de masse, l’expérience des immigrants, l’application de la loi et la naissance du crime organisé. Elle s’étendra des années folles à la Grande Dépression, des taudis du South Side jusqu’à la Maison Blanche. Elle montrera comment Al Capone a corporatisé le crime à un niveau jamais imaginé auparavant et comment Eliot Ness, l’un des flics les plus révolutionnaires de l’histoire américaine, a mené une bataille difficile pour réformer l’application de la loi, une bataille qui se poursuit encore aujourd’hui.