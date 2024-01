Les films originaux Netflix les plus attendus de 2024

Netflix se prépare pour une nouvelle année riche en films originaux en 2024, avec des titres comme Damsel, Good Grief, Lift, Orion and the Dark, et The Old Guard 2. Curieux de savoir lequel suscite le plus votre intérêt ?

Tl;dr Netflix prépare une nouvelle année de films originaux en 2024.

Des films d’acteurs et réalisateurs de renom sont attendus.

Des suites très attendues et des adaptations de matériaux populaires sont au programme.

Des films comme “Damsel”, “Beverly Hills Cop: Axel F” et “Lift” sont très attendus.

Netflix, un cru 2024 prometteur

L’année 2024 s’annonce riche en sorties de films originaux sur Netflix. Après une année 2023 marquée par le succès de films tels que Maestro, Nimona et May December, le géant du streaming semble bien décidé à réitérer l’exploit.

Des sorties de films attendues

Parmi les films très attendus, on retrouve des œuvres de réalisateurs de premier plan et des débuts de réalisation, des suites de sagas et des adaptations de matériaux de source bien-aimés. En tête de liste, on retrouve des films comme Lift, The Old Guard 2, Rebel Moon: Part Two et Damsel. La bande-annonce de certains de ces films très attendus a déjà été diffusée, tandis que d’autres n’ont pas encore de date de sortie confirmée.

Netflix, un acteur majeur du cinéma

Netflix a su s’imposer comme un acteur majeur du cinéma, capable de produire des films de qualité. L’année 2024 ne fait pas exception à la règle, avec des films qui promettent d’être aussi divers que variés. Que vous soyez fan de comédie, de drame, de science-fiction ou d’action, Netflix a pensé à vous.