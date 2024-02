Les films Marvel les plus importants pour 2025

Des changements majeurs opérés par Disney pourraient affecter Marvel Studios et entraîner l'annulation de certains projets.

Tl;dr Le PDG de Disney, Bob Iger, annonce de grands changements pour Marvel Studios.

Une réduction de la production serait prévue pour se concentrer sur les franchises populaires.

Seuls Captain America: Brave New World et Fantastic Four sont mentionnés pour 2025.

Le projet Thunderbolts et le reboot de Blade pourraient être menacés.

Des bouleversements majeurs en perspective pour Marvel Studios

Bob Iger a récemment indiqué que de profonds changements sont à prévoir chez Marvel Studios, impactant potentiellement le planning des sorties à venir. Cette annonce intervient alors que le géant de la production cinématographique a massivement accru son volume de contenu ces dernières années, notamment avec le développement de séries TV pour la plateforme de streaming Disney+.

Un rythme de production en baisse

En 2021 seulement, Marvel Studios a sorti quatre films et lancé cinq séries télévisées. Ce rythme effréné a non seulement entraîné une certaine lassitude du public face à la surabondance de “super-héros”, mais a également mis à rude épreuve les équipes de Marvel Studios. Selon Iger, cette surproduction aurait eu des répercussions néfastes sur la qualité et la performance de plusieurs projets du MCU.

Une concentration sur les franchises phares

Ainsi, selon les propos tenus lors du dernier appel aux résultats de Disney, Marvel Studios envisagerait de ralentir son rythme de production pour se concentrer davantage sur les franchises phares du MCU. Parmi les projets mentionnés par Iger pour 2025, on retrouve notamment Captain America: Brave New World et Fantastic Four, suggérant que ces deux franchises pourraient jouer un rôle clé dans l’avenir du MCU.

Des projets en péril ?

D’autres projets, comme Thunderbolts et le reboot de Blade, pourraient quant à eux être relégués au second plan. Le projet Thunderbolts, confirmé en 2022 par Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, suscite en effet des interrogations quant à sa pertinence. Quant au reboot de Blade, actuellement prévu pour novembre 2025, il a connu une production tumultueuse, marquée par d’importants retards et de nombreux changements de réalisateur et de scénariste.